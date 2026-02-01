USA को आउट करने में लगे भारत A के 9 गेंदबाज, रवि बिश्नोई ने फिर किया कमाल

239 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएसए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मोनांक पटेल 10 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद सैतेजा मुक्कामल्ला खाता भी नहीं खोल सके और खलील अहमद की गेंद पर तिलक वर्मा को कैच देकर पवेलियन लौट गए। एंड्रेस गाउस ने 44 रन बनाए, मिलिंद कुमार ने 18 रन, संजय कृष्णमूर्ति ने 41 रन, शुभम रंजने ने 28 रन, हरमीत सिंह ने 25 रन और मोहम्मद मोहसिन ने 21 रन की पारी खेली। यूएसए की पूरी टीम 19.4 ओवर में 200 रन पर ऑलआउट हो गई।