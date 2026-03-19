IPL 2026: विराट कोहली ही नहीं ये तीन बल्लेबाज भी बना चुके हैं एक सीजन में 800 से ज्यादा रन, एक नाम चौंकाने वाला

विराट कोहली:

पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अब तक सभी 18 सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेले हैं। आईपीएल 2016 उनके करियर का सबसे अच्छा सीजन रहा था। इस सीजन में उन्होंने 16 मैच खेलते हुए 81.08 की औसत के साथ कुल 973 रन बनाए थे। यह किसी भी आईपीएल सीजन में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाए। इसी के साथ वे एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से नंबर-1 पर आ गए। उन्होंने आईपीएल 2016 में 38 छक्के और 83 चौके लगाए थे।