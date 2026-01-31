टी20 वर्ल्डकप में खेलने को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का बयान, बताया PCB के पास सिर्फ ये ऑप्शन

उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब बहुत देर हो चुकी है और टूर्नामेंट से नाम वापस लेना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के विरोध का एक नया तरीका भी बताया। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए राशिद लतीफ ने कहा कि अगर सरकार यह कहती है कि अब भारत के साथ नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी को मनाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। लतीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की टीम भारत के साथ नहीं खेलेगी।