टी20 वर्ल्डकप में खेलने को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का बयान, बताया PCB के पास सिर्फ ये ऑप्शन

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा था कि वह भी टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लेगा, लेकिन अब तक न तो वह बाहर हो पाया है और न ही यह कन्फर्म कर पाया है कि उसकी टीम खेलेगी या नहीं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 31, 2026

पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को निर्धारित है। यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के आईसीसी टूर्नामेंट में भाग लेने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज राशिद लतीफ ने बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब बहुत देर हो चुकी है और टूर्नामेंट से नाम वापस लेना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के विरोध का एक नया तरीका भी बताया। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए राशिद लतीफ ने कहा कि अगर सरकार यह कहती है कि अब भारत के साथ नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी को मनाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। लतीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की टीम भारत के साथ नहीं खेलेगी।

लतीफ ने कहा- हो गई देर

हालांकि इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि जब बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाया गया था, उसी समय पाकिस्तान को भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए था। आगे इस मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब वह समय निकल चुका है। हर फैसले का एक सही समय होता है। लोहे पर तब हथौड़ा मारना होता है, जब लोहा गरम हो, और वह समय अब पिछले हफ्ते ही निकल गया।

आपको बता दें कि बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा था कि वह भी टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लेगा, लेकिन अब तक न तो वह बाहर हो पाया है और न ही यह कन्फर्म कर पाया है कि उसकी टीम खेलेगी या नहीं। पीसीबी प्रमुख और अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बताया है कि 2 फरवरी तक इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान को इस टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेलना है।

Updated on:

31 Jan 2026 03:59 pm

Published on:

31 Jan 2026 03:54 pm

टी20 वर्ल्डकप में खेलने को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का बयान, बताया PCB के पास सिर्फ ये ऑप्शन
