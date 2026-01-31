जिस पाकिस्तानी गेंदबाज को वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया था जूता, वो फिर होगा सामने, जानें कहां देखें Live Match

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- ACC)
IND vs PAK, U19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला सेमीफाइनल के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इसी मैच से चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा। आपको बता दें कि अब तक ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड ने अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली है। सुपर सिक्स ग्रुप-1 से ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने क्वालीफाई किया है, जबकि सुपर सिक्स ग्रुप-2 से इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।
अब भारत और पाकिस्तान में से सिर्फ एक ही टीम अगले दौर में जगह बना पाएगी। इस मुकाबले पर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान के फैंस की भी नजरें होंगी, क्योंकि इस मैच के बाद यह भी तय हो जाएगा कि सेमीफाइनल में कौन-सी टीम किससे भिड़ेगी।
इसके अलावा अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में 191 रन से करारी हार झेलने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में उस हार का बदला लेना चाहेगी। यही नहीं, वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के गेंदबाज अली रजा के बीच एक बार फिर टक्कर देखने को मिलेगी। एशिया कप फाइनल में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जब अली रजा ने वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद उन्हें सेंड-ऑफ दिया था। इसके जवाब में सूर्यवंशी ने भी जूते की नोक की ओर इशारा किया था। अब ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर आमने-सामने होंगे।
इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से शुरू होगा और यह मुकाबला बुलावायो के क्विंस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।
