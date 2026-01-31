जिस पाकिस्तानी गेंदबाज को वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया था जूता, वो फिर होगा सामने, जानें कहां देखें Live Match

इसके अलावा अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में 191 रन से करारी हार झेलने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में उस हार का बदला लेना चाहेगी। यही नहीं, वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के गेंदबाज अली रजा के बीच एक बार फिर टक्कर देखने को मिलेगी। एशिया कप फाइनल में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जब अली रजा ने वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद उन्हें सेंड-ऑफ दिया था। इसके जवाब में सूर्यवंशी ने भी जूते की नोक की ओर इशारा किया था। अब ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर आमने-सामने होंगे।