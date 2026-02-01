IND vs PAK U19 वर्ल्ड कप मैच में नो हैंडशेक पॉलिसी जारी, आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तान के कप्तान को किया नजरअंदाज

भारत की सीनियर टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2025 एशिया कप में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को तीन बार ग्रीट करने से इनकार कर दिया था, जिससे एक मिसाल कायम हुई। यह ट्रेंड 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना के एक-दूसरे को नजरअंदाज करने के साथ जारी रहा। इसी तरह की घटनाएं पुरुषों के अंडर-19 2025 एशिया कप के दौरान भी हुईं और अब पुरुषों के अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप में भी देखी जा रही हैं।