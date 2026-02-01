T20 वर्ल्डकप खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होते ही सूर्या ने दिया बड़ा बयान

आपको बता दें कि तिलक वर्मा लगभग एक महीने से क्रिकेट से दूर हैं। तिलक वर्मा की फिटनेस पर अपडेट देते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, “तिलक वर्मा अच्छी तरह फिट हो रहे हैं। मैंने सुना है कि वह मुंबई में 2 और 4 फरवरी को दो मैच खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि दो मैच काफी हैं। मैंने उनसे कल ही बात की है। उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग शुरू कर दी है। उम्मीद है कि वह जल्द हमारे साथ होंगे।”