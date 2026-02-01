1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होते ही सूर्या ने दिया बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Tilak Verma Fitness: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ खेलेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 01, 2026

Suryakumar yadav

सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)

ICC Men's T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज को टीम इंडिया ने 4-1 से अपने नाम कर लिया। भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज में खेल नहीं पाए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई को खेलने का मौका मिला, जबकि तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को स्क्वॉड में शामिल किया गया, लेकिन वह एक भी मैच नहीं खेल सके।

'सुंदर-तिलक की जल्द होगी वापसी'

रवि बिश्नोई की प्लेइंग 11 में वापसी के बाद ऐसा लगा कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह उन्हें वर्ल्ड कप टीम में भी मौका मिल सकता है, लेकिन सूर्यकुमार यादव के बयान ने रवि बिश्नोई की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रखी जा रही है और उनसे लगातार बातचीत हो रही है। जल्द ही दोनों की वापसी संभव है।

आपको बता दें कि तिलक वर्मा लगभग एक महीने से क्रिकेट से दूर हैं। तिलक वर्मा की फिटनेस पर अपडेट देते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, “तिलक वर्मा अच्छी तरह फिट हो रहे हैं। मैंने सुना है कि वह मुंबई में 2 और 4 फरवरी को दो मैच खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि दो मैच काफी हैं। मैंने उनसे कल ही बात की है। उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग शुरू कर दी है। उम्मीद है कि वह जल्द हमारे साथ होंगे।”

वहीं वॉशिंगटन सुंदर के बारे में बात करते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, “मुझे लगता है कि वाशी भी अच्छा कर रहा है। उससे मेरी बात हुई है। उसने भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी शुरू कर दी है। वह अच्छा दिख रहा है और उम्मीद है कि जल्द वापस आएगा।” अगर वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हो जाती है तो रवि बिश्नोई की वापसी का सपना टूट जाएगा। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेलेगी।

ये भी पढ़ें

ये कैसा बॉयकॉट, कोई बाइलेटरल सीरीज़ नहीं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद एक साल में भारत -पाकिस्तान ने खेले 11 मैच!
क्रिकेट
India vs Pakistan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

01 Feb 2026 03:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होते ही सूर्या ने दिया बड़ा बयान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

संजू सैमसन बाहर, ईशान किशन करेंगे ओपनिंग! T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए देखें सबसे मजबूत प्लेइंग 11

Abhishek Sharma and ishan Kishan
क्रिकेट

IND vs PAK U19 वर्ल्ड कप मैच में नो हैंडशेक पॉलिसी जारी, आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तान के कप्तान को किया नजरअंदाज

No Handshake policy
क्रिकेट

Australia Open Final: अल्काराज या जोकोविच कौन बनेगा चैम्पियन? ईशान और अर्शदीप के बीच बहस, Video हुआ वायरल

क्रिकेट

क्‍या 'भट्टा' बॉलिग के लिए पाकिस्तानी गेंदबाज पर लगेगा बैन? इसी तरह अजमल पर भी लगा था प्रतिबंध

Usman Tariq Bowling Action
क्रिकेट

IND vs PAK: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, सेमीफाइनल के लिए जोर लगाएगी भारतीय टीम, देखें प्लेइंग 11

IND vs PAK
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.