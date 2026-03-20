IPL 2026 के लिए और कुछ और खिलाड़ी छोड़ेंगे PSL! ब्लेसिंग मुजरबानी के बाद सामने आए नए नाम

Players to Leave PSL for IPL: पाकिस्‍तान क्रिकेट लीग (PSL) दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल (IPL) का मुकाबला नहीं कर सकती। इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों को सबसे ज्‍यादा पैसा मिलता है। यही वजह है कि खिलाड़ी आईपीएल के लिए पीएसएल को छोड़ देते हैं और भारतीय लीग को जहां दुनिया भर से बेहतरीन खिलाड़ी मिलते हैं तो पाकिस्तानी लीग को मुट्ठी भर विदेशी सितारे ही मिल पाते हैं। बताया जा रहा है कि IPL 2026 के लिए ब्‍लेसिंग मुजरबानी के बाद कुछ और खिलाड़ी पीएसएल छोड़ सकते हैं।