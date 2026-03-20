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IPL के बाद इंग्लैंड दौरे से पहले भारत इस देश से खेलेगा तीन मैचों की टी20 सीरीज, वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका!

आयरलैंड के खिलाफ यह सीरीज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के ठीक बाद खेली जाएगी। ऐसे में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया जा सकता है। वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे जैसे स्टार खिलाड़ियों के पास टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका रहेगा।

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भारत

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Siddharth Rai

Mar 20, 2026

t20 World Cup 2026

भारतीय टी20 टीम (Photo: IANS)

India vs Ireland T20 Series: भारतीय टीम इंग्लैंड के अपने व्हाइट-बॉल टूर से पहले जून में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी। क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने इसकी पुष्टि की है। यह सीरीज आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (एफटीपी) का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए इंग्लैंड दौरे से पहले वार्म-अप का काम करेगी।

वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका

यह सीरीज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के ठीक बाद खेली जाएगी। ऐसे में आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया जा सकता है। वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे जैसे स्टार खिलाड़ियों के पास टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका रहेगा।

ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी आयरलैंड

आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने यह भी घोषणा की है कि अनुभवी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने टी20 कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला वर्ल्ड कप में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया गया, जिसमें टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी।

पॉल स्टर्लिंग के बाद कौन बनेगा कप्तान

ग्रीम वेस्ट ने कहा, "पॉल एक बेहतरीन लीडर रहे हैं, जिन्होंने अपने खेलने के अनुभव को खिलाड़यों को मैनेज करने की अपनी जबरदस्त काबिलियत के साथ जोड़ा है। वह वनडे टीम की कप्तानी करते रहेंगे, जिसका पहला मकसद क्वालिफिकेशन राउंड को कामयाबी से पार करना और अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में टीम की अगुवाई करना है। टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफिकेशन सुनिश्चित हो जाने के बाद, टी20 कप्तान के तौर पर पॉल के कप्तानी छोड़ने के फैसले से नए कप्तान को अपना तरीका लागू करने का मौका मिलेगा, जिसकी शुरुआत जून में होने वाली भारत के खिलाफ सीरीज से होगी।"

तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान होंगे

टी20 फॉर्मेट में पॉल स्टर्लिंग के कप्तान के पद से इस्तीफा देने के बाद अब आयरलैंड पुरुष टीम के पास तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान होंगे। टेस्ट की कमान एंड्रयू बालबर्नी करेंगे। वनडे में पॉल स्टर्लिंग टीम का जिम्मा संभालेंगे, जबकि टी20 फॉर्मेट में कप्तान के नाम का ऐलान बाद में किया जाएगा।

भारत से खेलेगी तीन मैचों की सीरीज

भारत ने पिछली बार अगस्त 2023 में आयरलैंड का दौरा किया था, जिसमें 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली गई। सभी मैच मालाहाइड क्रिकेट मैदान पर आयोजित हुए। भारत ने सीरीज के शुरुआती दो मैच अपने नाम किए थे, जबकि तीसरा मैच बारिश के चलते रद्द हुआ था।

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Published on:

20 Mar 2026 07:45 am

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