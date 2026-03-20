राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका, संजू सैमसन के बदले जिस खिलाड़ी को टीम से जोड़ा, वहीं हो गया IPL से बाहर!

'ईएसपीएन क्रिकइंफो' की खबर के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स को सैम करन की इस सीजन सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी। सैम करन ने अपना आखिरी मुकाबला 5 मार्च 2026 को टी20 विश्व कप में खेला था, जहां सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 27 साल के करन पहली बार राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले थे। पिछले साल नवंबर में फ्रेंचाइजी ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ एक ट्रेड के जरिए उन्हें खरीदा था। चेन्नई सुपर किंग्स ने करन और भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को राजस्थान को दे दिया, जिसके बदले में भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को लिया था। संजू सैमसन हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे।