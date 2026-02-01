1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Australia Open Final: अल्काराज या जोकोविच कौन बनेगा चैम्पियन? ईशान और अर्शदीप के बीच बहस, Video हुआ वायरल

ईशान किशन ने कहा, "मैं निजी तौर पर चाहता हूं कि अल्काराज जीते क्योंकि मुझे लगता है कि वह जिस तरह से खेलता है, वह काफी हद तक हमारे खेलने के तरीके जैसा है। वह थोड़ा तेज है। जब भी कोई गैप होता है, तो वह उसे हिट करने की कोशिश करता है। वह देखता नहीं है, सब्र नहीं दिखाता है।"

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 01, 2026

ईशान किशन और अर्शदीप सिंह का विडियो वायरल (Photo - BCCI)

Novak djokovic vs Carlos Alcaraz, Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल फाइनल का स्टेज तैयार है। रविवार को फाइनल मुकाबला 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच और अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने की कोशिश में जुटे स्पेन के कार्लोस अल्काराज के बीच होना है। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने फाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्काराज का समर्थन किया है।

बीसीसीआई द्वारा एक्स पर शेयर एक वीडियो में ईशान किशन ने कहा, "मैं निजी तौर पर चाहता हूं कि अल्काराज जीते क्योंकि मुझे लगता है कि वह जिस तरह से खेलता है, वह काफी हद तक हमारे खेलने के तरीके जैसा है। वह थोड़ा तेज है। जब भी कोई गैप होता है, तो वह उसे हिट करने की कोशिश करता है। वह देखता नहीं है, सब्र नहीं दिखाता है।"

किशन का मानना ​​है कि अल्काराज का आक्रामक खेल और मौकों को भुनाने की इच्छा उसे बड़े मैचों में एक रोमांचक खिलाड़ी बनाती है। जोकोविच जैसे अनुभवी चैंपियन के खिलाफ भी वह बेहद असरदार है। भारतीय विकेटकीपर ने कहा कि अल्काराज अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके पक्ष में हूं।

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विजेता को लेकर अलग सोच है। अर्शदीप चाहते हैं कि नोवाक जोकोविच खिताब जीते। अर्शदीप ने कहा कि मैं आइसमैन (जोकोविच) को सपोर्ट कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का फाइनल दो पीढ़ियों के बीच एक बड़ा मुकाबला है, जिसमें अल्काराज और जोकोविच दोनों अपने-अपने ऐतिहासिक मुकाम को हासिल करने की कोशिश में हैं।

मेलबर्न में जीत से 22 साल के स्पेन के इस खिलाड़ी का करियर का ग्रैंड स्लैम पूरा हो जाएगा। वह फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतते हीं वह सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। स्पेन के ही राफेल नडाल ने 24 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। अल्काराज नडाल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जोकोविच के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की जीत उनके लिए 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब होगी। इस जीत के साथ ही वह पुरुष या महिला हर वर्ग में सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगे।

Published on:

01 Feb 2026 01:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Australia Open Final: अल्काराज या जोकोविच कौन बनेगा चैम्पियन? ईशान और अर्शदीप के बीच बहस, Video हुआ वायरल
