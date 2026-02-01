Australia Open Final: अल्काराज या जोकोविच कौन बनेगा चैम्पियन? ईशान और अर्शदीप के बीच बहस, Video हुआ वायरल

मेलबर्न में जीत से 22 साल के स्पेन के इस खिलाड़ी का करियर का ग्रैंड स्लैम पूरा हो जाएगा। वह फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतते हीं वह सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। स्पेन के ही राफेल नडाल ने 24 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। अल्काराज नडाल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जोकोविच के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की जीत उनके लिए 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब होगी। इस जीत के साथ ही वह पुरुष या महिला हर वर्ग में सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगे।