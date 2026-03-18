नेपाल के इस ऑलराउंडर ने किया बड़ा कारनामा, ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों से निकले आगे

ऐरी के टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के आंकड़े भी यही कहानी बयान करते हैं कि वे एसोसिएट देशों से निकले सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय टी20 में नेपाल के सर्वोच्च रन-स्कोरर हैं और 94 मैचों में 2,125 रन बना चुके हैं। उनका औसत 33.20 और स्ट्राइक रेट 139.52 है। उनके नाम 12 अर्धशतक और एक शतक दर्ज है। वह नेपाल के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए, साथ ही वे 1000 से अधिक रन तथा 50 से अधिक विकेट का दोहरा कारनामा करने वाले अपने देश के एकमात्र खिलाड़ी हैं।



इससे पहले, सितंबर 2023 में एशियाई खेलों में उन्होंने मंगोलिया के खिलाफ मात्र 9 गेंदों में अंतर्राष्ट्रीय टी20 इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था, और अप्रैल 2024 में वे एक ओवर में लगातार छह छक्के मारने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने।