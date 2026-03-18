विराट कोहली IPL 2026 में बना सकते हैं ‘महारिकॉर्ड’, बस चाहिए इतने रन

Most IPL Runs: IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) अपने अभियान का आगाज करेगी। टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) हर सीजन कोई न कोई रिकॉर्ड बना जाते हैं। इस सीजन भी वह एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। विराट कोहली अगर आईपीएल के आगामी सीजन में 339 रन और बना लेते हैं, तो उनके कुल रनों की संख्या 9,000 हो जाएगी और लीग के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले वह पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।