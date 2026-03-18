18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली IPL 2026 में बना सकते हैं ‘महारिकॉर्ड’, बस चाहिए इतने रन

Most Runs in IPL History: विराट कोहली आईपीएल 2026 में 9,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे कोहली के पास एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 18, 2026

Virat Kohli

विराट कोहली (फोटो- IANS)

Most IPL Runs: IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) अपने अभियान का आगाज करेगी। टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) हर सीजन कोई न कोई रिकॉर्ड बना जाते हैं। इस सीजन भी वह एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। विराट कोहली अगर आईपीएल के आगामी सीजन में 339 रन और बना लेते हैं, तो उनके कुल रनों की संख्या 9,000 हो जाएगी और लीग के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले वह पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।

पिछले सीजन बनाए थे 657 रन

कोहली का पिछले तीन सीजन में औसत 53 से ऊपर रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि आईपीएल 2026 में वह 9,000 रनों का आंकड़ा छू लेंगे। विराट ने साल 2023 में 53.25 की औसत से 639, 2024 में 61.75 की औसत से 741, और 2025 में 54.75 की औसत से 657 रन बनाए थे। कोहली के 2025 में किए गए प्रदर्शन का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चैंपियन बनाने में अहम योगदान रहा था।

2008 से आरसीबी के लिए खेल रहे विराट ने 267 मैचों में 39.55 की औसत और 132.86 की स्ट्राइक रेट से 8 शतक और 63 अर्धशतक लगाते हुए 8,661 रन बनाए हैं। विराट लीग में 8,000 रन पूरे करने वाले भी एकमात्र बल्लेबाज हैं। साथ ही, लीग में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही है।

रोहित शर्मी के नाम 7 हजार से ज्यादा रन

लीग के दूसरे सफल बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हैं। रोहित ने 272 मैचों की 267 पारियों में 2 शतक और 47 अर्धशतक लगाते हुए 7,046 रन बनाए हैं। शतक के मामले में जोस बटलर दूसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान के नाम आईपीएल में 7 शतक हैं। बटलर के पास इस सीजन शतकों के मामले में कोहली से आगे निकलने का मौका होगा।

विराट अंतरराष्ट्रीय टी20 से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इस फॉर्मेट में उन्हें देखने का एकमात्र जरिया आईपीएल है। इसलिए विराट के फैंस आईपीएल के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईपीएल 2026 का पहला ही मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को खेला जाना है।

ये भी पढ़ें

T20 रैंकिंग में अभिषेक-ईशान समेत 4 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, संजू सैमसन टॉप 20 में भी नहीं बना पाए जगह
क्रिकेट
Sanju Samson and jasprit bumrah

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

18 Mar 2026 04:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली IPL 2026 में बना सकते हैं ‘महारिकॉर्ड’, बस चाहिए इतने रन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

गंभीर की वजह से कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से लिया संन्यास? अश्विन ने किया खुलासा! बयान ने मचाई खलबली

क्रिकेट

भारत ने नहीं खेला कोई भी मैच, फिर भी इन 5 खिलाड़ियों की बदल गई रैकिंग, 2 को हुआ नुकसान

टीम इंडिया
क्रिकेट

नेपाल के इस ऑलराउंडर ने किया बड़ा कारनामा, ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों से निकले आगे

Dipendra Singh Airee ranks 4th in ICC mens T20 all-rounder rankings
क्रिकेट

T20 रैंकिंग में अभिषेक-ईशान समेत 4 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल, संजू सैमसन टॉप 20 में भी नहीं बना पाए जगह

Sanju Samson and jasprit bumrah
क्रिकेट

IPL 2026: संजू सैमसन के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका, ऐसा करते ही एमएस धोनी के खास क्लब में हो जाएंगे शामिल

Sanju Samson T20 World Cup 2026 , Sanju Samson missed centuries , Sanju Samson Player of the Tournament , Gautam Gambhir No Personal Milestone , Sanju Samson Interview India Today , India vs New Zealand T20 Final 2026 t20 world cup latest news , cricket latest news, cricket news, cricket news in hindi, hindi cricket news, sanju samson,sanju samson misses 3 centuries, sanju samson interview india today, sanju samson interviews
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.