Usman Tariq Bowling Action: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है, क्‍योंकि उनके स्पिन गेंदबाज उस्‍मान तारिक संदिग्‍ध एक्‍शन को लेकर विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम फिलहाल पाकिस्तान दौरे पर है। जहां दोनों के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में तारिक का एक्शन काफी सुर्खियों में है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन ने आउट होने के बाद तारिक पर भट्टा फेंकने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब आईसीसी से शिकायत कर सकता है।