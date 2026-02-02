ICC emergency meeting on Pakistan: पाकिस्तान सरकार के टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारत के खिलाफ नहीं खेलने के फैसले को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) अगले 48 घंटों के भीतर एक हाई-लेवल इमरजेंसी मीटिंग करने वाली है। इस बैठक में पाकिस्तान टीम के खिलाफ क्‍या-क्‍या एक्‍शन लिया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पीसीबी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान अली आगा ने कहा है कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो सरकार कहेगी वह वहीं करेंगे।