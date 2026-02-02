T20 world Cup 2026: पाकिस्तान के भारत से मैच नहीं खेलने पर अंबानी को लगेगा तगड़ा झटका! होगा इतने सौ करोड़ का नुकसान

अगर पाकिस्तान सिर्फ 15 फरवरी का मैच छोड़ता है, तो भारत को वॉकओवर के जरिए अंक मिल सकते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर को लाइव मैच प्रसारित करने का मौका नहीं मिलेगा, जिस पर सबसे ज्यादा विज्ञापन मांग टिकी होती है। मीडिया खरीदारों का कहना है कि मैच न होने पर 'मेक-गुड्स', इन्वेंट्री स्वैप और दोबारा बातचीत का रास्ता अपनाया जा सकता है, खासकर उन ब्रांड्स के साथ जो इस मुकाबले को केंद्र में रखकर भारी निवेश कर चुके हैं।