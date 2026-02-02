खत्म हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट! न होगी सीरीज, PSL पर लगेगा बैन, भारत से खेलने से मना करना PCB को पड़ेगा भारी

इस हफ्ते की शुरुआत में, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, और तभी उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला 30 जनवरी या 2 फरवरी को लिया जाएगा। हालांकि, अंतिम फैसला एक दिन पहले ही सुना दिया गया, जिससे अब इस टूर्नामेंट में एक नई समस्या सामने आ गई है, क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मैच से काफी रेवेन्यू आता है। पाकिस्तान ने मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की जर्सी लॉन्च को भी टाल दिया था। उस वक्त यह समझा गया था कि जर्सी लॉन्च का इवेंट टीम की आगामी टूर्नामेंट में भागीदारी पर फैसला आने के बाद होगा।