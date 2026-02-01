T20 वर्ल्डकप 2026 में नहीं होगा भारत-पाकिस्तान का मैच, जानें किस टीम को होगा नुकसान

भारत बनाम पाकिस्तान
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं खेला जाएगा। रविवार को पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। दरअसल, जब से बांग्लादेश ने वेन्यू को लेकर विरोध शुरू किया था, तब से पाकिस्तान लगातार उसका समर्थन कर रहा था और यहां तक कि वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी भी दी गई थी। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में खेलने का फैसला तो कर लिया, लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान सरकार ने हाल के फैसले के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई है, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने की मंजूरी दे दी है। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड टी20 2026 में खेलने की अनुमति देती है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।
आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने और टूर्नामेंट में भागीदारी को लेकर संदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर 2 फरवरी तक अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान यह मैच नहीं खेलता है, तो इससे आखिर किसे नुकसान होगा।
आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान एक साथ ग्रुप ए में हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में नामीबिया, नीदरलैंड और यूएई भी शामिल हैं। अगर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले का बहिष्कार (बॉयकॉट) करती है, तो उसे दो अंकों का नुकसान झेलना पड़ेगा और भारतीय टीम को बिना खेले ही दो अंक मिल जाएंगे। मतलब साफ है कि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से उनकी क्रिकेट टीम को ही सीधे तौर पर दो अंकों का नुकसान होने वाला है।
T20 World Cup 2026