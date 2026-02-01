T20 वर्ल्डकप 2026 में नहीं होगा भारत-पाकिस्तान का मैच, जानें किस टीम को होगा नुकसान

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं खेला जाएगा। रविवार को पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। दरअसल, जब से बांग्लादेश ने वेन्यू को लेकर विरोध शुरू किया था, तब से पाकिस्तान लगातार उसका समर्थन कर रहा था और यहां तक कि वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी भी दी गई थी। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में खेलने का फैसला तो कर लिया, लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया।