भारत ने दिया 253 रन का लक्ष्य, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इतने ओवर में हासिल करना होगा टारगेट

वैभव सूर्यवंशी ने 30 रन जरूर बनाए, लेकिन वह मोहम्मद सायम की गेंद पर आउट हो गए। वेदांत त्रिवेदी इकलौते बल्लेबाज रहे जिन्होंने बड़ी पारी खेली। उन्होंने 98 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेली। एक समय भारतीय टीम 147 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अहम योगदान देते हुए टीम को 250 के पार पहुंचा दिया। अंबरीश ने 29 रन बनाए, अभिज्ञान कुंडू 16 रन बनाकर आउट हुए। कनिष्क चौहान ने 29 गेंदों में 35 रन की पारी खेली, जबकि किरण पटेल ने 15 गेंदों में 21 रन बनाए।