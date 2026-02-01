पाकिस्तान के इस कदम से भारत को बड़ा फायदा, T20 वर्ल्ड कप के सुपरहिट में पहुंचना लगभग तय

ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया और USA हैं। हर टीम को 4 मैच खेलने हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ 3 मैच खेलेगा (नीदरलैंड्स, USA, नामीबिया के खिलाफ)। भारत-पाक मैच फॉरफिट होने से भारत को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान को 0 और नेट रन रेट पर भी असर पड़ेगा। भारत अब नीदरलैंड्स, USA और नामीबिया जैसे कमजोर टीमों को हराकर आसानी से सुपर 8 में पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा – अगर नीदरलैंड्स, USA या नामीबिया में से कोई एक भी उसे हरा देता है (जैसे 2024 में USA ने किया था), तो पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो सकता है।