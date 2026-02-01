1 फ़रवरी 2026,

रविवार

क्रिकेट

पाकिस्तान के इस कदम से भारत को बड़ा फायदा, T20 वर्ल्ड कप के सुपरहिट में पहुंचना लगभग तय

पाकिस्तान सरकार ने बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 01, 2026

t20-world-cup-2026 india

टीम इंडिया

T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान का हाई-वोल्टेज मुकाबला अब नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को घोषणा की कि उनकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। यह फैसला ICC नियमों के तहत पाकिस्तान को मैच फॉरफिट करने वाला माना जाएगा, जिससे भारत को 2 पॉइंट्स मिलेंगे और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा।

पाकिस्तान का बॉयकॉट फैसला – क्या कारण?

पाकिस्तान सरकार ने X पर बयान जारी कर कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।" हालांकि, कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। यह फैसला बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद उठी विवादों से जुड़ा माना जा रहा है, जहां पाकिस्तान ने ICC पर दोहरा मापदंड लगाने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान टीम श्रीलंका में सभी मैच खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं।

ग्रुप A में स्थिति – भारत को फायदा

ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया और USA हैं। हर टीम को 4 मैच खेलने हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ 3 मैच खेलेगा (नीदरलैंड्स, USA, नामीबिया के खिलाफ)। भारत-पाक मैच फॉरफिट होने से भारत को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान को 0 और नेट रन रेट पर भी असर पड़ेगा। भारत अब नीदरलैंड्स, USA और नामीबिया जैसे कमजोर टीमों को हराकर आसानी से सुपर 8 में पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा – अगर नीदरलैंड्स, USA या नामीबिया में से कोई एक भी उसे हरा देता है (जैसे 2024 में USA ने किया था), तो पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो सकता है।

ICC नियम और प्रभाव

ICC प्लेइंग कंडीशंस के अनुसार, मैच फॉरफिट होने पर डिफॉल्ट टीम को हार मानी जाती है और विरोधी को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। पाकिस्तान की NRR भी प्रभावित होगी (20 ओवर की औसत रन रेट कैलकुलेशन में)। भारत की NRR पर कोई असर नहीं। यह पहला ICC इवेंट होगा जहां ग्रुप स्टेज में IND vs PAK नहीं होगा (2010 के बाद)।

क्रिकेट जगत की प्रतिक्रिया

क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। भारत के लिए यह आसान क्वालीफिकेशन का मौका है, जबकि पाकिस्तान की टीम पर दबाव बढ़ेगा। ICC ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन फाइनेंशियल पेनल्टी की संभावना है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा, जहां पाकिस्तान का पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ है। यह फैसला दोनों टीमों की राह अलग कर देगा, लेकिन भारत के लिए सुपर 8 पहुंचना लगभग तय जैसा लग रहा है।

