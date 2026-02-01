U19 वर्ल्डकप से पाकिस्तान बाहर, बीच मैच में कटा पत्ता, सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया

U19 World Cup 2026 Semifinalist Team: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की चौथी सेमीफाइनल टीम तय हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर सिक्स के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए। इसके बाद पाकिस्तान के सामने 253 रन का लक्ष्य रखा गया, जिसे उसे 33.3 ओवर में हासिल करना था। यह लक्ष्य पाकिस्तान टीम के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ और वह 33वें ओवर तक इस लक्ष्य से काफी दूर थी। 35 ओवर तक पाकिस्तान ने सिर्फ 168 रन बनाए थे। इसी वजह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।