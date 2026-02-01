T20 वर्ल्डकप के शुरू होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा फायदा, फ्री में मिलेंगे 2 अंक, जानें वजह

आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से दो टीमें सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करेंगी। सुपर 8 में भी दो ग्रुप होंगे, जहां चार-चार टीमों को रखा जाएगा। वहां से दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती हैं, तो वे आमने-सामने खेलेंगी या नहीं।