1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, एक्टिव बल्लेबाजों में टॉप पर ये खिलाड़ी

Most Sixes in T20 World Cup History: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप का 10वां संस्करण 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जहां 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और लगभग 300 खिलाड़ी प्रदर्शन करते नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 01, 2026

Suryakumar Yadav

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo- BCCI@X)

Most Sixes in Men's T20 World Cup History: 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में 20 टीमों को अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप से दो टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी। सुपर 8 में टीमों को दो ग्रुप में रखा जाएगा और वहां से चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। उपमहाद्वीपीय कंडीशन में मुकाबले होने के कारण उम्मीद है कि छक्कों की जमकर बारिश होगी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज के नाम हैं।

टॉप पर क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 2007 से 2021 तक 33 मैचों की 31 पारियों में 63 छक्के लगाए हैं और वह इस सूची में सबसे ऊपर हैं। उनके बाद भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 47 मैचों में 50 छक्के लगाए हैं। इंग्लैंड के जोस बटलर 45 मैचों में 36 छक्के जड़ चुके हैं और वह इस वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम का हिस्सा होंगे। एक्टिव खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें तो जोस बटलर सबसे ऊपर नजर आएंगे।

वहीं डेविड वॉर्नर के नाम 40 छक्के हैं, जबकि विराट कोहली ने 35 छक्के जड़े हैं। युवराज सिंह ने 31 मैचों में 33 छक्के लगाए हैं। शेन वॉटसन ने भी 31 छक्के लगाए हैं और मैक्सवेल 30 छक्के लगा चुके हैं। वह इस बार भी वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। एबी डिविलियर्स ने 30 छक्के लगाए हैं। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज के नाम 28 छक्के हैं। क्विंटन डिकॉक के नाम 25 छक्के हैं, वहीं ड्वेन ब्रावो ने भी 25 छक्के लगाए हैं। श्रीलंका के महेला जयवर्धने के नाम भी 25 छक्के दर्ज हैं।

निकोलस पूरन 23 छक्के लगा चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस के नाम 22 छक्के हैं। सूर्यकुमार यादव और मिचेल मार्श ने 21-21 छक्के लगाए हैं। हार्दिक पांड्या के नाम 19 छक्के हैं, जबकि डेविड मिलर ने 18 छक्के लगाए हैं। ट्रैविस हेड 15 छक्के मार चुके हैं। आरोन जोन्स के नाम 14 छक्के हैं, हालांकि वह इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एडन मार्करम के नाम 12 छक्के हैं, जबकि इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और रोवमैन पॉवेल ने 10-10 छक्के लगाए हैं।

एक्टिव प्लेयर्स की लिस्ट

  • जोस बटलर- 43
  • ग्लेन मैक्सवेल- 30
  • रहमानुल्लाह गुरबाज- 28
  • क्विंटन डिकॉक- 25
  • मार्कस स्टोयनिस- 22
  • सूर्यकुमार यादव- 21
  • मिचेल मार्श- 21
  • हार्दिक पंड्या- 19
  • डेविड मिलर- 18
  • ट्रेविस हेड- 15

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

01 Feb 2026 07:52 pm

Published on:

01 Feb 2026 07:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, एक्टिव बल्लेबाजों में टॉप पर ये खिलाड़ी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

भारत ने दिया 253 रन का लक्ष्य, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इतने ओवर में हासिल करना होगा टारगेट

U19 Team India
क्रिकेट

U19 World Cup: भारत-पाक मैच के दौरान सरफराज अहमद ने तोड़ा ICC का नियम, मिल सकती है ये सजा

IND vs PAK U19
क्रिकेट

संजू सैमसन बाहर, ईशान किशन करेंगे ओपनिंग! T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए देखें सबसे मजबूत प्लेइंग 11

Abhishek Sharma and ishan Kishan
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप खेलने का टूट गया इस खिलाड़ी का सपना, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होते ही सूर्या ने दिया बड़ा बयान

Suryakumar yadav
क्रिकेट

IND vs PAK U19 वर्ल्ड कप मैच में नो हैंडशेक पॉलिसी जारी, आयुष म्हात्रे ने पाकिस्तान के कप्तान को किया नजरअंदाज

No Handshake policy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.