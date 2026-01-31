बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्डकप के लिए भारत आने पर जताई चिंता, इनकी कहानी अलग

ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप-बी में आयरलैंड, जिंबॉब्वे, श्रीलंका और ओमान के साथ है, जबकि ग्रुप-सी में इंग्लैंड की टीम को वेस्टइंडीज, इटली, स्कॉटलैंड और नेपाल के साथ रखा गया है। इस वर्ल्ड कप को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बांग्लादेश ने भारत में न खेलने को लेकर विवाद खड़ा किया, जिसके बाद आईसीसी ने उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी बॉयकॉट की धमकी देनी शुरू कर दी और अब तक अपनी टीम की भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।