बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्डकप के लिए भारत आने पर जताई चिंता, इनकी कहानी अलग

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर मामला अभी तक सुलझा नहीं है। इसी बीच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने भारत आने को लेकर चिंता जताई है। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट में कुल 55 मुकाबले खेले जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप-बी में आयरलैंड, जिंबॉब्वे, श्रीलंका और ओमान के साथ है, जबकि ग्रुप-सी में इंग्लैंड की टीम को वेस्टइंडीज, इटली, स्कॉटलैंड और नेपाल के साथ रखा गया है। इस वर्ल्ड कप को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बांग्लादेश ने भारत में न खेलने को लेकर विवाद खड़ा किया, जिसके बाद आईसीसी ने उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी बॉयकॉट की धमकी देनी शुरू कर दी और अब तक अपनी टीम की भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
अभी यह मामला सुलझा भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने भारत आने को लेकर चिंता जता दी। दरअसल, पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मरीज मिलने के बाद दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच गया है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भारत दौरे को लेकर चिंता जताई है। हालांकि, बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप को लेकर किसी भी तरह की चिंता से इनकार किया है।
ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा कि निपाह वायरस के फैलने पर सभी करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अभी यह वायरस नहीं पहुंचा है, लेकिन भारत में मिले दो मामलों के बाद सरकार स्थिति को गंभीरता से ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने भारत आने को लेकर चिंता जताई है, लेकिन बीसीसीआई ने निपाह वायरस के चलते वर्ल्ड कप पर किसी भी तरह के संकट को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि कोलकाता में वर्ल्ड कप के छह मुकाबले खेले जाने हैं। टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा। हालांकि शेड्यूल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को इस वेन्यू पर एक भी मुकाबला नहीं खेलना है, लेकिन इंग्लैंड की टीम यहां दो मैच खेलेगी। इंग्लैंड का पहला मुकाबला 14 फरवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ होगा, जबकि दूसरा मैच 16 फरवरी को इटली के खिलाफ खेला जाएगा। इसके अलावा इस वेन्यू पर वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड की टीमें भी अपने मुकाबले खेलेंगी।
