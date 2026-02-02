Pakistan Boycott: पाकिस्तान सरकार अपनी टीम को टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए श्रीलंका दौरे की अनुमति दे दी है, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला किया है। हालांकि इसके पीछे की कोई खास वजह नहीं बताई है। वहीं, आईसीसी का कहना है कि इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब वर्ल्‍ड कप में किसी देश ने किसी टीम का बॉयकॉट किया है। इससे पहले भी कई टीम बहिष्‍कार कर चुकी हैं। एक बार जब न्‍यूजीलैंड ने बॉयकॉट किया था तो इसका सीधा फायदा भारत को मिला था और अब भी ऐसा ही होने की उम्‍मीद है।