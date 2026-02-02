T20 वर्ल्ड कप में आज पहला वार्म-अप मैच खेलेगी इंडिया ए, तिलक वर्मा समेत ये स्टार उतरेंगे मैदान पर, देखें पूरा स्क्वॉड

India A squad for T20 World Cup: आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है। आज से 2 फरवरी वार्म-अप मैच शुरुआत होने वाली है। पहला मैच में दोपहर को अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा। जबकि शाम को इंडिया ए यूएसए के खिलाफ एक्शन में होगी। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंडिया ए का खुलासा किया है। इस 15 सदस्यीय टीम में तिलक वर्मा और रियान पराग समेत सभी आईपीएल के उभरते सितारों को शामिल किया गया है।