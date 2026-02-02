T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के भारत से नहीं खेलने पर ये क्या बोल गए गावस्कर, हरभजन सिंह ने भी दिया तीखा बयान

पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Photo – BCCI)
India vs Pakistan, T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने से इंकार कर दिया है। दोनों देशों के बीच तय कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच खेला जाना था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।
पाकिस्तान के इस फैसले के बाद हर जगह हड़कंप मच गया है। ऐसे में महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर और दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गावस्कर ने कहा, "पाकिस्तान सरकार ने जो निर्णय लिया है। मैच में अभी 14 दिन बाकी है, लेकिन अगर वे नहीं खेलना चाहते तो बिलकुल ठीक है। मत खेलिए, लेकिन इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सारे बोर्ड टूर्नामेंट से पहले आईसीसी का एग्रीमेंट साइन करते हैं। आईसीसी टीमों के सामने कुछ कंडीशन रखती है। वे सब माननी पड़ती हैं। अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है, जो उस एग्रीमेंट में है और पूरा नहीं किया जा रहा। तो उनका बॉयकॉट करना सही नहीं है और उनपर आईसीसी लीगल एक्शन लेगा। ये क्या होगा ये मुझे नहीं पता।"
दिग्गज बल्लेबाज ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि वे क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कई दूसरे बोर्ड भी शामिल हैं, इसलिए यह सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होगा। हालांकि, यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे यह पक्का हो कि भविष्य में कोई दूसरी टीम भी ऐसा करने के बारे में न सोचे।”
हरभजब सिंह ने कहा, "मुझे लगता है कि जो ये पाकिस्तान सरकार का बयान आया है। ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। यहां वहां से बातें होगी, मामला गरम होगा और अंत में पाकिस्तान खेल लेगा। पहले था कि हम भारत नहीं आएंगे और भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन अब आप बांग्लादेश के पंगे में कूद पड़े और इस मूडे को बड़ा बना दिया। अब इससे आईसीसी के टूर्नामेंट को नुकसान हो रहा है।"
भज्जी ने कहा, "नियम के हिसाब से अब आईसीसी के पास पूरा हक़ है उनपर कार्यवाही करने का। ये तो अब टूर्नामेंट खराब करने वाली बात हो गई है। आप मत खेलो भारत के साथ, लेकिन अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आईसीसी कोई भारतीय बॉडी नहीं है। वह अपने हिसाब से पेनल्टी लगाएगी। दक्षिण अफ्रीका कि तरह आपको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बैन भी किया जा सकता है। अपने हवा में तीर छोड़ा है कि देखते हैं भारत कैसे रियेक्ट करेगा, लेकिन आईसीसी कैसे रियेक्ट करेगी ये देखना होगा।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 World Cup 2026