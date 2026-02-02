T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के भारत से नहीं खेलने पर ये क्या बोल गए गावस्कर, हरभजन सिंह ने भी दिया तीखा बयान

पाकिस्तान के इस फैसले के बाद हर जगह हड़कंप मच गया है। ऐसे में महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर और दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गावस्कर ने कहा, "पाकिस्तान सरकार ने जो निर्णय लिया है। मैच में अभी 14 दिन बाकी है, लेकिन अगर वे नहीं खेलना चाहते तो बिलकुल ठीक है। मत खेलिए, लेकिन इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सारे बोर्ड टूर्नामेंट से पहले आईसीसी का एग्रीमेंट साइन करते हैं। आईसीसी टीमों के सामने कुछ कंडीशन रखती है। वे सब माननी पड़ती हैं। अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है, जो उस एग्रीमेंट में है और पूरा नहीं किया जा रहा। तो उनका बॉयकॉट करना सही नहीं है और उनपर आईसीसी लीगल एक्शन लेगा। ये क्या होगा ये मुझे नहीं पता।"