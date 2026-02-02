2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत मैच का बॉयकॉट करने के बाद BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

BCCI on Pakistan boycott: पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत मैच का बॉयकॉट करने के बाद BCCI उपाध्यक्ष ने ICC के उस बयान का सपोर्ट किया है, जिसमें उसने कहा था कि चुनिंदा भागीदारी एक वैश्विक खेल आयोजन के मूल सिद्धांत के विपरीत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 02, 2026

BCCI on Pakistan boycott

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और बीसीसीआई के उपाध्‍यक्ष राजीव शुक्‍ला। (फोटो सोर्स: IANS)

BCCI on Pakistan boycott: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को कहा कि वह पाकिस्तान के 15 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-स्टेज मैच के बहिष्कार के फैसले के बाद खेल भावना पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के रुख से पूरी तरह सहमत है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि भारतीय बोर्ड वैश्विक संस्‍था के साथ औपचारिक बातचीत होने तक इस पर कोई और टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन वह आईसीसी के बयान का समर्थन करता है।

राजीव शुक्ला ने दिया ये बयान

शुक्ला ने कहा कि आईसीसी ने खेल भावना के बारे में बात करते हुए एक बड़ा बयान जारी किया है। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। जब तक हम आईसीसी से बात नहीं कर लेते कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर वैश्विक गवर्निंग बॉडी की स्थिति के साथ भारत के तालमेल पर जोर दिया।

शुक्ला की ये टिप्पणी पाकिस्तान सरकार की ओर से टी20 वर्ल्ड कप 2026 में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी देने और भारत के खिलाफ मैदान में उतरने की अनुमति नहीं देने की घोषणा के एक दिन बाद आई है। जिसमें पाकिस्‍तान ने बिना कोई विशेष कारण बताए फैसला लिया है। हालांकि, पाकिस्तान टूर्नामेंट के बाकी मैच खेलेगा, जो 7 फरवरी से शुरू होने हैं।

क्‍या कहा था आईसीसी ने?

आईसीसी ने इस घटनाक्रम पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि चुनिंदा भागीदारी एक वैश्विक खेल आयोजन के मूल सिद्धांत के विपरीत है। उसने पाकिस्तान सरकार के बयान पर ध्यान दिया है और वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सभी योग्य टीमों से प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है।

वैश्विक संस्‍था ने कहा कि टूर्नामेंट खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, निरंतरता और निष्पक्षता पर आधारित है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि चुनिंदा भागीदारी ऐसी प्रतियोगिताओं की भावना और पवित्रता को कमजोर करती है। राष्ट्रीय नीति में सरकारों की भूमिका का सम्मान करते हुए आईसीसी ने कहा कि यह फ़ैसला वैश्विक खेल या दुनिया भर के फैंस, जिसमें पाकिस्तान के लाखों लोग शामिल हैं, के हित में नहीं है। उसने पीसीबी से एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने का आग्रह किया, जो सभी हितधारकों की रक्षा करे।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्ड कप में आज पहला वार्म-अप मैच खेलेगी इंडिया ए, तिलक वर्मा समेत ये स्टार उतरेंगे मैदान पर, देखें पूरा स्क्वॉड
क्रिकेट
India A squad for T20 World Cup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

02 Feb 2026 01:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत मैच का बॉयकॉट करने के बाद BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

T20 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच में आज गर्दा उड़ाएंगे तिलक वर्मा और मयंक यादव! जानें कब-कहां देखें

Ind A vs USA Live Streaming
क्रिकेट

T20 world Cup 2026: पाकिस्तान के भारत से मैच नहीं खेलने पर अंबानी को लगेगा तगड़ा झटका! होगा इतने सौ करोड़ का नुकसान

IND vs PAK
क्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्‍शन की तैयारी में ICC, अचानक बुलाई हाई-लेवल इमरजेंसी मीटिंग

ICC emergency meeting on Pakistan
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में आज पहला वार्म-अप मैच खेलेगी इंडिया ए, तिलक वर्मा समेत ये स्टार उतरेंगे मैदान पर, देखें पूरा स्क्वॉड

India A squad for T20 World Cup
क्रिकेट

पाकिस्‍तान ही नहीं ये टीमें भी कर चुकी हैं वर्ल्‍ड कप का बहिष्‍कार, जानें कब-कब किस टीम ने किया ऐसा

Pakistan Boycott
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.