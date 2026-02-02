पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत मैच का बॉयकॉट करने के बाद BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

वैश्विक संस्‍था ने कहा कि टूर्नामेंट खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, निरंतरता और निष्पक्षता पर आधारित है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि चुनिंदा भागीदारी ऐसी प्रतियोगिताओं की भावना और पवित्रता को कमजोर करती है। राष्ट्रीय नीति में सरकारों की भूमिका का सम्मान करते हुए आईसीसी ने कहा कि यह फ़ैसला वैश्विक खेल या दुनिया भर के फैंस, जिसमें पाकिस्तान के लाखों लोग शामिल हैं, के हित में नहीं है। उसने पीसीबी से एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने का आग्रह किया, जो सभी हितधारकों की रक्षा करे।