इस स्क्वॉड से पाकिस्तान की टीम जीतेगी टी20 वर्ल्डकप? सलमान आगा ने किया बड़ा ऐलान

सलमान ने कहा कि पाक टीम ने पिछले कुछ समय से टी20 में अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम में उस समय कई बड़े बदलाव किए गए थे। लेकिन अब टीम संतुलित नजर आ रही है। उन्होंने कहा, "मेरी नजर में वर्ल्डकप के लिए टीम में कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। अभी जो हमारा कॉम्बिनेशन है, वर्ल्डकप के लिए भी वही रहने वाला है। टीम में सभी खिलाड़ियों को उनका रोल पता है। अभी वर्ल्डकप से पहले हमारे पास सिर्फ 6 टी20 गेम हैं, इतने कम समय में कोई बड़ा बदलाव करना संभव नहीं है।"