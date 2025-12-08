इस स्क्वॉड से पाकिस्तान की टीम जीतेगी टी20 वर्ल्डकप? सलमान आगा ने किया बड़ा ऐलान

सलमान आगा और फखर जमान (फोटो- IANS)
ICC T20 World Cup 2026, Pakistan Probable Squad: आइसीसी टी20 वर्ल्डकप का 10वां संस्करण 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसमें अब दो महीने से भी कम समय रह गया है। टीमें स्क्वॉड अनाउंस करने से पहले अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को आजमा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी नए कप्तान सलमान अली आगा के नेतृत्व में टी20 वर्ल्डकप से पहले श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ खेली गई ट्राई सीरीज को जीतकर अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है।
वर्ल्डकप से पहले ये सीरीज जीतने से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि उनका उद्देश्य अब फरवरी में टी20 वर्ल्डकप जीतना है। इसके बाद उनकी निगाह 2027 वनडे वर्ल्डकप पर है। टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर बात करते हुए सलमान ने संकेत दिए हैं कि टीम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।
सलमान ने कहा कि पाक टीम ने पिछले कुछ समय से टी20 में अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम में उस समय कई बड़े बदलाव किए गए थे। लेकिन अब टीम संतुलित नजर आ रही है। उन्होंने कहा, "मेरी नजर में वर्ल्डकप के लिए टीम में कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। अभी जो हमारा कॉम्बिनेशन है, वर्ल्डकप के लिए भी वही रहने वाला है। टीम में सभी खिलाड़ियों को उनका रोल पता है। अभी वर्ल्डकप से पहले हमारे पास सिर्फ 6 टी20 गेम हैं, इतने कम समय में कोई बड़ा बदलाव करना संभव नहीं है।"
पिछले साल टी20 वर्ल्डकप 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी टीम में कई बड़े बदलाव किए गए। कई सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। कप्तानी में भी बदलाव किया गया। इतने सारे बड़े बदलावों से गुजरने के बाद अब पाकिस्तान की टी20 साइड संतुलित नजर आ रही है। कप्तान सलमान अली आगा के नेतृत्व में पाकिस्तान ने श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ खेली गई ट्राई सीरीज को अपने नाम किया। इससे पहले साउथ अफ्रीका को भी टी20 सीरीज में 2-1 से मात दी।
सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सैम आयूब, अब्दुल समद, उस्मान खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्जा और उस्मान तारीक।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग