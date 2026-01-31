31 जनवरी 2026,

5वें टी20 में ईशान किशन ने जड़ा शतक, सूर्या ने लगाई फिफ्टी, न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड्स की बारिश

Ishan kishan ने 5वें टी20 मुकाबले में 42 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक है। उन्होंने 43 गेंदों में 103 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 31, 2026

ईशान किशन (फोटो- IANS)

ईशान किशन (फोटो- IANS)

IND vs NZ 5th T20I Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए। इस दौरान ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली, जो उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक था। वहीं सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और हार्दिक पंड्या ने 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 42 रन बनाए।

सूर्या ने पूरे किए 3 हजार रन

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। सबसे पहले सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन पूरे किए। उन्होंने 1822 गेंदों का सामना करते हुए यह रिकॉर्ड बनाया और यूएई के मोहम्मद वसीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 1947 गेंदों में 3000 रन पूरे किए थे।

भारतीय टीम ने 271 रन बनाकर फुल मेंबर टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल का पांचवां सबसे बड़ा स्कोर बनाया और इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। ईशान किशन ने इस मुकाबले में 42 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक है। भारत के लिए यह कुल मिलाकर पांचवां सबसे तेज टी20 शतक है।

11-15 ओवर के बीच गरजे बल्लेबाज

अगर मैच की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने 11 से 15 ओवर के बीच 86 रन बनाए, जो किसी भी फुल मेंबर टीम के खिलाफ भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारत ने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 90 रन बनाए थे।

इस मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और संजू सैमसन सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा भी 16 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 180 के पार पहुंचा दिया।

सूर्यकुमार यादव 30 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ईशान किशन ने 103 रनों की शानदार पारी खेली। आखिर में हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में 42 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 271 रन बनाने में सफल रही।

Hindi News / Sports / Cricket News / 5वें टी20 में ईशान किशन ने जड़ा शतक, सूर्या ने लगाई फिफ्टी, न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड्स की बारिश
