5वें टी20 में ईशान किशन ने जड़ा शतक, सूर्या ने लगाई फिफ्टी, न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड्स की बारिश

IND vs NZ 5th T20I Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए। इस दौरान ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली, जो उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक था। वहीं सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और हार्दिक पंड्या ने 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 42 रन बनाए।