सूर्यकुमार ने जब-जब लिया ये फैसला, नहीं हारा भारत, संजू सैमसन को लेकर कही ये बात

IND vs NZ 5th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके कप्तानी करियर में यह सिर्फ चौथी बार है जब उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। इससे पहले जब-जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, भारतीय टीम को जीत मिली है। उन मुकाबलों में भारत ने क्रमशः 133, 135 और 21 रन से जीत दर्ज की थी।