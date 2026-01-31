सूर्यकुमार ने जब-जब लिया ये फैसला, नहीं हारा भारत, संजू सैमसन को लेकर कही ये बात

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव। (Photo source: IANS)
IND vs NZ 5th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके कप्तानी करियर में यह सिर्फ चौथी बार है जब उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। इससे पहले जब-जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, भारतीय टीम को जीत मिली है। उन मुकाबलों में भारत ने क्रमशः 133, 135 और 21 रन से जीत दर्ज की थी।
इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन को लेकर फैंस से एक बात कही, जिसके बाद स्टेडियम गूंज उठा। सूर्यकुमार यादव ने बताया कि अक्षर पटेल और ईशान किशन की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम संजू सैमसन का खास मैदान है।
सूर्यकुमार यादव ने यह भी बताया कि तिलक वर्मा की वापसी का टीम को बेसब्री से इंतजार है। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में चार बड़े बदलाव किए हैं। न्यूजीलैंड की टीम में फिन एलेन, डेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन और लॉकी फर्ग्यूसन की वापसी हुई है, जबकि मैट हेनरी, फॉक्सक्रॉफ्ट, मार्क चैपमैन और डेवोन कॉनवे को आराम दिया गया है।
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, बेवन जैकब्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन और जैकब डफी।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
