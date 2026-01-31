T20 वर्ल्डकप 2026 से पहले पाकिस्तान ने दिखाया ट्रेलर, ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से रौंदकर जीती टी20 सीरीज

Pakistan vs Australia 2nd T20 Score and Highlights: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में सलमान आगा ने एंड कंपनी ने 90 रन से जीत हासिल की। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए। 199 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 16वें ओवर में 108 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका।