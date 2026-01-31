31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 से पहले पाकिस्तान ने दिखाया ट्रेलर, ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से रौंदकर जीती टी20 सीरीज

PAK vs AUS 2nd T20 Highlights: लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 मुकाबले में 90 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 31, 2026

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- PCB)

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- PCB)

Pakistan vs Australia 2nd T20 Score and Highlights: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में सलमान आगा ने एंड कंपनी ने 90 रन से जीत हासिल की। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए। 199 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 16वें ओवर में 108 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका।

नहीं चला शाहीबजादा फरहान का बल्ला

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साहिबजादा फरहान इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। सैम अयूब ने 11 गेंदों में ताबड़तोड़ 23 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा ने फैंस का खूब मनोरंजन किया और 40 गेंदों में 76 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा और वह 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। उस्मान खान ने 36 गेंदों में 53 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि शादाब खान ने 20 गेंदों में 28 रन बनाए। इन पारियों की बदौलत पाकिस्तान की टीम 198 रन तक पहुंचने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेवियर बार्टलेट सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में 52 रन खर्च किए। वहीं एडम जम्पा ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया।

108 रन पर ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया

199 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। ट्रेविस हेड 4 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले कप्तान मिचेल मार्श 18 रन बनाकर अबरार अहमद का शिकार बने। कैमरन ग्रीन ने 35 रन बनाए, जबकि जोश इंग्लिस 5 रन और मैथ्यू शॉर्ट 10 रन बनाकर आउट हो गए। सीन एबॉट खाता भी नहीं खोल सके। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 108 रन पर समेट दिया। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम का यह प्रदर्शन निश्चित तौर पर उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

31 Jan 2026 07:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप 2026 से पहले पाकिस्तान ने दिखाया ट्रेलर, ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से रौंदकर जीती टी20 सीरीज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सूर्यकुमार ने जब-जब लिया ये फैसला, नहीं हारा भारत, संजू सैमसन को लेकर कही ये बात

India vs Oman Match Highlights
क्रिकेट

बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्डकप के लिए भारत आने पर जताई चिंता, इनकी कहानी अलग

England and Australia cricket team
क्रिकेट

T20 World Cup 2026 के लिए अब तक कितनी टीमों ने किया अपने स्क्वॉड का ऐलान, यहां देखें पूरी लिस्ट

all Team Squad for ICC Men's T20 World Cup 2026
क्रिकेट

जिस पाकिस्तानी गेंदबाज को वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया था जूता, वो फिर होगा सामने, जानें कहां देखें Live Match

IND vs PAK U19
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में खेलने को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का बयान, बताया PCB के पास सिर्फ ये ऑप्शन

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.