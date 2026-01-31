31 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

सूर्या-ईशान का तूफान! न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत, सीरीज पर 4-1 से किया कब्जा

India vs New Zealand: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 46 रनों से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और टीम ने 5 विकेट पर 271 रन बनाए, जो भारत का टी20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 31, 2026

Ishan Kishan

भारत ने न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराया

India vs New Zealand: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 46 रनों से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और टीम ने 5 विकेट पर 271 रन बनाए, जो भारत का टी20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

ईशान किशन का धमाकेदार शतक, सूर्या और हार्दिक ने आग लगाई

स्कोर 48 रन पर भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाज (अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन) खो दिए थे। यहां से ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए 57 गेंदों में 137 रन की साझेदारी की। सूर्या ने 30 गेंदों में 63 रन (4 चौके, 6 छक्के) बनाए। ईशान ने 43 गेंदों में 103 रन (6 चौके, 10 छक्के) ठोके, जो उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा।
हार्दिक पंड्या ने अंतिम ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की और 17 गेंदों में 42 रन (1 चौका, 4 छक्के) बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए, जबकि जैकब डफी, काइल जैमीसन और मिचेल सेंटनर को 1-1 विकेट मिला। भारत ने 23 छक्के लगाए, जो एक पारी में टेस्ट खेलने वाली टीम के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा है।

न्यूजीलैंड का पीछा, फिन एलन की 80 लेकिन टीम बिखरी

272 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड 19.4 ओवर में 225 रन पर ऑलआउट हो गई। टिम सीफर्ट (5) पहले ओवर में आउट हुए। रचिन रवींद्र और फिन एलन ने दूसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 100 रन जोड़े। एलन ने 38 गेंदों में 80 रन (8 चौके, 6 छक्के) बनाए। साझेदारी टूटने के बाद कीवी टीम बिखर गई। डेरिल मिचेल (26) और ईश सोढ़ी (33) ने योगदान दिया, लेकिन जीत नहीं दिला सके। भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए।

सीरीज का सफर

वनडे सीरीज 1-2 से हारने के बाद भारत ने टी20 में कमाल दिखाया। पहले मैच में 48 रन, दूसरे में 7 विकेट, तीसरे में 8 विकेट से जीत। चौथा मैच न्यूजीलैंड ने 50 रन से जीता, लेकिन पांचवें में भारत ने 4-1 से सीरीज अपने नाम की। यह जीत टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रही। ईशान किशन का शतक और अर्शदीप की फाइफर मैच के हीरो बने।

T20 वर्ल्डकप 2026 से पहले पाकिस्तान ने दिखाया ट्रेलर, ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से रौंदकर जीती टी20 सीरीज
क्रिकेट
पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- PCB)

Published on:

31 Jan 2026 10:58 pm

