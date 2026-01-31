सूर्या-ईशान का तूफान! न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत, सीरीज पर 4-1 से किया कब्जा

स्कोर 48 रन पर भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाज (अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन) खो दिए थे। यहां से ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए 57 गेंदों में 137 रन की साझेदारी की। सूर्या ने 30 गेंदों में 63 रन (4 चौके, 6 छक्के) बनाए। ईशान ने 43 गेंदों में 103 रन (6 चौके, 10 छक्के) ठोके, जो उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा।

हार्दिक पंड्या ने अंतिम ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की और 17 गेंदों में 42 रन (1 चौका, 4 छक्के) बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए, जबकि जैकब डफी, काइल जैमीसन और मिचेल सेंटनर को 1-1 विकेट मिला। भारत ने 23 छक्के लगाए, जो एक पारी में टेस्ट खेलने वाली टीम के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा है।