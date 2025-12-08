SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड ने किया बड़ा कारनामा, ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

अगले दौर में अपना स्थान पक्का कर चुकी झारखंड, राजस्थान के खिलाफ नियमित कप्तान ईशान किशन के बिना उतरी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उत्कर्ष सिंह के रूप में टीम को पहला झटका लगा, जब वह 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट सिंह ने कप्तान कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी की। कुशाग्र ने 37 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 55 रन की पारी खेली। इसके बाद रॉबिन मिंज ने 58 रन बनाए। विराट 36 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर आउट हुए। राजस्थान की ओर से मानव सुथार, साहिल, अशोक शर्मा, अजय सिंह और दीपक हूडा ने 1-1 विकेट चटकाए।