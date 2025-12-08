8 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड ने किया बड़ा कारनामा, ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: एलीट ग्रुप D में झारखंड ने दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी बड़ी टीमों को हराकर बड़ा कारनामा किया है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 08, 2025

IShan Kishan

ईशान किशन (फोटो- IANS)

Jharkhand in SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। ईशान किशन की कप्तानी वाली इस टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने सभी मुकाबलों में जीत हासिल की है। ऐसा करने वाली वह इस सीजन की पहली टीम बन गई है। झारखंड ने दिल्ली को 7 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद उसने कर्नाटक को 2 विकेट से मात दी। त्रिपुरा को 8 विकेट से शिकस्त देने के बाद इस टीम ने सौराष्ट्र को 84 रन से हराया। इसके बाद उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान को हराया।

सुपर लीग स्टेज की टिकट कन्फर्म

सोमवार को राजस्थान की टीम को झारखंड ने 36 रनों से मात दी। इस जीत के साथ यह टीम अगले दौर में पहुंच गई है। हार के बावजूद राजस्थान ने भी सुपर लीग स्टेज के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इस मैच से पहले राजस्थान ने सभी मुकाबलों में जीत हासिल की थी। उसके 7 मैचों में 6 जीत के साथ 24 अंक हैं। सोमवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में झारखंड ने राजस्थान के खिलाफ 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 215 रन बनाए।

अगले दौर में अपना स्थान पक्का कर चुकी झारखंड, राजस्थान के खिलाफ नियमित कप्तान ईशान किशन के बिना उतरी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उत्कर्ष सिंह के रूप में टीम को पहला झटका लगा, जब वह 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट सिंह ने कप्तान कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी की। कुशाग्र ने 37 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 55 रन की पारी खेली। इसके बाद रॉबिन मिंज ने 58 रन बनाए। विराट 36 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर आउट हुए। राजस्थान की ओर से मानव सुथार, साहिल, अशोक शर्मा, अजय सिंह और दीपक हूडा ने 1-1 विकेट चटकाए।

200 रन भी नहीं बना सकी राजस्थान

216 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 22 रन के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया। टीम के लिए करण लांबा ने 37 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। दीपक हूडा ने 28 रन बनाए, तो महिपाल लोमरोर और मुकुल चौधरी ने 25-25 रनों की पारी खेली। झारखंड की ओर से सुशांत मिश्रा और अनुकूल रॉय ने 3-3 विकेट चटकाए और राजस्थान को 19.2 ओवर में 179 रन पर समेट दिया।

