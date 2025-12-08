जियो स्टार ने वर्ल्डकप दिखाने से किया मना! जानें अब कहां देख पाएंगे आईसीसी इवेंट्स के लाइव मैच

ICC Men's T20 World Cup Live Streaming: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा। इसके मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट फिलहाल जियो स्टार के पास है। वर्ल्डकप के लिए दो महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन इसी बीच दो सालों में भारी नुकसान के चलते जियो स्टार ने इसकी ब्रॉडकास्टिंग से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। आईसीसी और जियो स्टार का ब्रॉडकास्टिंग के लिए चार साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें अभी भी दो साल बचे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने से पहले ही जियो स्टार पीछे हटना चाह रहा है। ऐसे में आइसीसी अब नए ब्रॉडकास्टर की तलाश में है।