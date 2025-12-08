जियो स्टार ने वर्ल्डकप दिखाने से किया मना! जानें अब कहां देख पाएंगे आईसीसी इवेंट्स के लाइव मैच

भारत बनाम इंग्लैंड (फोटो- IANS)
ICC Men's T20 World Cup Live Streaming: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा। इसके मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट फिलहाल जियो स्टार के पास है। वर्ल्डकप के लिए दो महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन इसी बीच दो सालों में भारी नुकसान के चलते जियो स्टार ने इसकी ब्रॉडकास्टिंग से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। आईसीसी और जियो स्टार का ब्रॉडकास्टिंग के लिए चार साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें अभी भी दो साल बचे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने से पहले ही जियो स्टार पीछे हटना चाह रहा है। ऐसे में आइसीसी अब नए ब्रॉडकास्टर की तलाश में है।
टी20 वर्ल्डकप 2026 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए आइसीसी ने 2.4 बिलियन डॉलर की मांग के साथ फिर से राइट्स को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 2026-29 के साइकल के लिए ये राइट्स होंगे। इसके लिए आइसीसी ने बड़ी-बड़ी मीडिया कंपनियों जैसे नेटफ्लिक्स, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया, लेकिन किसी भी कंपनी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। अगर आइसीसी को कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिलता है, तो जियो स्टार को मजबूरन अपना कॉन्ट्रेक्ट पीरियड पूरा करना पड़ेगा।
जियो स्टार ने साल 2024 में आइसीसी से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 2024-27 साइकल के लिए 3 बिलियन डॉलर में खरीदे थे। लेकिन साल 2024 में कंपनी को 12319 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। यही नुकसान 2025 में बढ़कर 25760 करोड़ हो गया। इसके अलावा भारतीय सरकार के बैटिंग एप्स को बैन कर देने के बाद और भी नुकसान की आशंका है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के लिए कमाई का मुख्य जरिया यही एप्स हुआ करते थे। इस नुकसान के चलते अब जियो स्टार ने आइसीसी को सूचित किया है कि वे टी20 वर्ल्डकप को प्रसारित नहीं करना चाहते हैं।
