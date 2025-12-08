डेब्यू मैच में ही इस भारतीय क्रिकेटर ने जड़ा तूफानी शतक, वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

बता दें कि पाकिस्तान के बिलाल आसिफ ने मई 2015 में फैसलाबाद में खेले गए एक घरेलू टी20 मैच में सियालकोट स्टैलियंस की ओर से खेलते हुए 48 गेंदों में 114 रन बनाए थे। अमित ने अपने डेब्यू मैच में 114 रन की पारी खेलकर बिलाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। यही नहीं, वह अपने टी20 डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय बन गए। इससे पहले पंजाब के शिवम भांबरी और हैदराबाद के अक्षत रेड्डी ने यह कारनामा किया था। सबसे खास बात यह है कि तीनों बल्लेबाजों ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी यह उपलब्धि हासिल की।