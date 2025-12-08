8 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

डेब्यू मैच में ही इस भारतीय क्रिकेटर ने जड़ा तूफानी शतक, वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Amit Passi Hundred in SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एक मुकाबले में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए अमित पासी ने 9 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 114 रन की पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 08, 2025

AMIT Passi

अमित पासी (फोटो- IANS)

Who is Amit Passi: सोमवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बड़ौदा के विकेटकीपर-बल्लेबाज अमित पासी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने अपने टी20 डेब्यू मैच 114 रन की पारी खेली। 26 साल के इस खिलाड़ी ने सर्विसेस के खिलाफ डेब्यी किया और नया कीर्तिमान लिख दिया। इससे पहले टी20 डेब्यू में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी पाकिस्तान के बिलाल आसिफ ने खेली थी। इस मुकाबले में अमित पासी ने 55 गेंदों का सामना किया और 114 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और 10 चौके लगाए। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

डेब्यू में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय

बता दें कि पाकिस्तान के बिलाल आसिफ ने मई 2015 में फैसलाबाद में खेले गए एक घरेलू टी20 मैच में सियालकोट स्टैलियंस की ओर से खेलते हुए 48 गेंदों में 114 रन बनाए थे। अमित ने अपने डेब्यू मैच में 114 रन की पारी खेलकर बिलाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। यही नहीं, वह अपने टी20 डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय बन गए। इससे पहले पंजाब के शिवम भांबरी और हैदराबाद के अक्षत रेड्डी ने यह कारनामा किया था। सबसे खास बात यह है कि तीनों बल्लेबाजों ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी यह उपलब्धि हासिल की।

हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में बड़ौदा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बड़ौदा की टीम सुपर लीग स्टेज से लगभग बाहर हो चुकी है। ऐसे में रेगुलर कप्तान क्रुणाल पंड्या ने आराम करने का फैसला किया। अमित पासी के शतक और मध्यक्रम के बल्लेबाजों की छोटी-छोटी पारियों की बदौलत बड़ौदा ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। सर्विसेज के लिए अभिषेक तिवारी ने 3 विकेट चटकाए।

221 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सर्विसेज की शुरुआत अच्छी रही और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरे किए। दोनों के आउट होने के बाद कप्तान मोहित अहलावत ने 41 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक सका और सर्विसेज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 207 रन ही बना सकी। बड़ौदा के लिए राज लिंबानी ने 3 विकेट चटकाए, जबकि सफवान पटेल ने 2 विकेट झटके।

जीत के बावजूद बड़ौदा की टीम एलीट ग्रुप सी से सुपर लीग स्टेज में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गई है। अब पंजाब-गुजरात और बंगाल-हरियाणा के बीच होने वाले मुकाबलों के विजेताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ग्रुप D से झारखंड और राजस्थान ने अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि ग्रुप A और ग्रुप B में कांटे की टक्कर जारी है।

