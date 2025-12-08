टी20 वर्ल्डकप के दो महीने पहले ICC के सामने बड़ी मुसीबत, जियो स्टार ने ब्रॉडकास्टिंग से खींचे अपने हाथ

पिछले फाइनेंशियल ईयर में जियो स्टार को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। 2024 में स्टार नेटवर्क को 12319 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जो इस साल लगभग दुगुना होकर 25760 करोड़ तक पहुंच गया है। जियो स्टार के सामने अब एक और चुनौती यह भी है कि भारतीय सरकार ने बेटिंग एप्स पर बैन लगा दिया है। इन एप्स के विज्ञापन ही ब्रॉडकास्टर्स के लिए कमाई का प्रमुख स्रोत थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे एप के निकल जाने के कारण कमाई में लगभग 7000 करोड़ रुपए का अंतर आ सकता है।