टी20 वर्ल्डकप के दो महीने पहले ICC के सामने बड़ी मुसीबत, जियो स्टार ने ब्रॉडकास्टिंग से खींचे अपने हाथ

आईसीसी टी20 वर्ल्डकप के शुरू होने के ठीक दो महिने पहले ही जियो स्टार ने भारी नुकसान के चलते ब्रॉडकास्टिंग से अपने हाथ खींच लिये हैं। आइसीसी ने नेटफ्लिक्स, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई।

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Dec 08, 2025

ICC Men's T20 Cricket World Cup 2024

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ (Photo Credit - IANS)

ICC T20 Worldcup Broadcasting Issue: आईसीसी टी20 वर्ल्डकप फरवरी 2026 में शुरू होने वाला है। इस वर्ल्डकप के ब्रॉडकास्टिंग राइट जियो स्टार के पास है। लेकिन वर्ल्डकप से ठीक दो महीने पहले ही जियो स्टार ने आईसीसी को सूचित किया कि वह अब टी20 वर्ल्डकप को ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहते हैं। आईसीसी और जियो स्टार का ब्रॉडकास्टिंग के लिए चार साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें अभी भी दो साल बचे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने से पहले ही जियोस्टार पीछे हटना चाह रहा है।

भारी नुकसान है पीछे हटने की वजह

पिछले फाइनेंशियल ईयर में जियो स्टार को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। 2024 में स्टार नेटवर्क को 12319 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जो इस साल लगभग दुगुना होकर 25760 करोड़ तक पहुंच गया है। जियो स्टार के सामने अब एक और चुनौती यह भी है कि भारतीय सरकार ने बेटिंग एप्स पर बैन लगा दिया है। इन एप्स के विज्ञापन ही ब्रॉडकास्टर्स के लिए कमाई का प्रमुख स्रोत थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे एप के निकल जाने के कारण कमाई में लगभग 7000 करोड़ रुपए का अंतर आ सकता है।

नेटफ्लिक्स-प्राइम वीडियो ने नहीं दिखाई रुचि

जियो स्टार के नोटिस के बाद आइसीसी ने 2026-29 के साइकल के लिए 2.4 बिलियन डॉलर की मांग के साथ फिर से राइट्स को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आइसीसी ने नेटफ्लिक्स, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई। इसकी वजह कीमत का ज्याद होना बताया जा रहा है। 2024-27 के राइट्स आइसीसी ने 3 बिलियन डॉलर में बेचे थे। वर्ल्डकप को अब मात्र दो महीने रह गए है और आइसीसी को ब्रॉडकास्टिंग के लिए चैनल नहीं मिल पा रहा है।

अगर हालत ऐसी ही रही और आइसीसी को कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिला तो जियो स्टार को मजबूरन अपना कॉन्ट्रेक्ट पीरियड पूरा करना पड़ेगा। इस स्थिति पर हर्षा भोगले ने भी 'X' पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जियो और हॉटस्टार के मर्जर के बाद ऐसा होना अपेक्षित था। जियो स्टार और आइसीसी को फिर से इस पर नेगोशिएट करना चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए।





