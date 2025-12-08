8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

कटक में टीम इंडिया के पास हिसाब बराबर करने का मौका, साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भारत में बेहतर

IND vs SA Head To Head in T20: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 5 टी20 मैचों की सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय सरजमीं पर प्रोटियाज टीम का रिकॉर्ड बेहतर रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 08, 2025

Suryakumar yadav

सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)

South Africa Tour of India T20 Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर करना चाहेगी। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 11 मैच भारत में खेले गए हैं। चलिए जानते हैं, भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को अपने घर में कितनी बार मात दी है।

हिसाब बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से टीम इंडिया ने 18 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका को 12 मैचों में जीत मिली है। ओवरऑल आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सरजमीं पर साउथ अफ्रीका के आंकड़े बेहतर हैं। दोनों टीमों ने भारत में 11 मैच खेले हैं, जिनमें से साउथ अफ्रीका ने 6 और टीम इंडिया ने 5 मैच जीते हैं। कटक में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की कप्तानी वाली टीम इंडिया मुकाबला जीतकर हिसाब बराबर करना चाहेगी।

टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके बाद दूसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्टेडियम पहुँचेंगी, जो 11 दिसंबर को खेला जाएगा। इसके बाद तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में और चौथा टी20 लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। सीरीज का आखिरी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। यह मैच 19 दिसंबर को खेला जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे।

भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर।

साउथ अफ्रीका की टी20 टीम

एडन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, केशव महाराज, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया, लुथो सिपामला और ट्रिस्टन स्टब्स।

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्डकप के दो महीने पहले ICC के सामने बड़ी मुसीबत, जियो स्टार ने ब्रॉडकास्टिंग से खींचे अपने हाथ
क्रिकेट
ICC Men's T20 Cricket World Cup 2024

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

08 Dec 2025 03:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कटक में टीम इंडिया के पास हिसाब बराबर करने का मौका, साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भारत में बेहतर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

डेब्यू मैच में ही इस भारतीय क्रिकेटर ने जड़ा तूफानी शतक, वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

AMIT Passi
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप के दो महीने पहले ICC के सामने बड़ी मुसीबत, जियो स्टार ने ब्रॉडकास्टिंग से खींचे अपने हाथ

ICC Men's T20 Cricket World Cup 2024
क्रिकेट

SMAT 2025: ‘करो या मरो’ मुक़ाबले में मोहम्मद शमी का कहर, मात्र 30 रन देकर झटके चार विकेट

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy
क्रिकेट

IND vs SA 1st T20: कटक की पिच पर दक्षिण अफ्रीका से हर बार मुंह की खाया है भारत, शर्मनाक है रिकॉर्ड

india vs south africa 1st t20i Cuttack
क्रिकेट

IND vs SA Pitch Report: बरसेंगे चौके-छक्के या स्पिन गेंदबाजों का दिखेगा कहर? पढ़ें कटक की पिच और मौसाम का हाल

IND vs SA T20
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.