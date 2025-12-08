कटक में टीम इंडिया के पास हिसाब बराबर करने का मौका, साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भारत में बेहतर

सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)
South Africa Tour of India T20 Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर करना चाहेगी। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 11 मैच भारत में खेले गए हैं। चलिए जानते हैं, भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को अपने घर में कितनी बार मात दी है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से टीम इंडिया ने 18 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका को 12 मैचों में जीत मिली है। ओवरऑल आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सरजमीं पर साउथ अफ्रीका के आंकड़े बेहतर हैं। दोनों टीमों ने भारत में 11 मैच खेले हैं, जिनमें से साउथ अफ्रीका ने 6 और टीम इंडिया ने 5 मैच जीते हैं। कटक में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की कप्तानी वाली टीम इंडिया मुकाबला जीतकर हिसाब बराबर करना चाहेगी।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसके बाद दूसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्टेडियम पहुँचेंगी, जो 11 दिसंबर को खेला जाएगा। इसके बाद तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में और चौथा टी20 लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। सीरीज का आखिरी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। यह मैच 19 दिसंबर को खेला जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर।
एडन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, केशव महाराज, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया, लुथो सिपामला और ट्रिस्टन स्टब्स।
