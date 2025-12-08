कटक में टीम इंडिया के पास हिसाब बराबर करने का मौका, साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भारत में बेहतर

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से टीम इंडिया ने 18 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका को 12 मैचों में जीत मिली है। ओवरऑल आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सरजमीं पर साउथ अफ्रीका के आंकड़े बेहतर हैं। दोनों टीमों ने भारत में 11 मैच खेले हैं, जिनमें से साउथ अफ्रीका ने 6 और टीम इंडिया ने 5 मैच जीते हैं। कटक में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की कप्तानी वाली टीम इंडिया मुकाबला जीतकर हिसाब बराबर करना चाहेगी।