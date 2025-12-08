SMAT 2025: ‘करो या मरो’ मुक़ाबले में मोहम्मद शमी का कहर, मात्र 30 रन देकर झटके चार विकेट

हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "शमी कहां हैं? मुझे नहीं पता कि शमी क्यों नहीं खेल रहे हैं। मैं समझता हूं, आपके पास प्रसिद्ध हैं, वह एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आपके पास अच्छे गेंदबाज थे और आपने उन्हें धीरे-धीरे दरकिनार कर दिया है। बुमराह के साथ यह एक अलग गेंदबाजी आक्रमण है और बुमराह के बिना यह पूरी तरह से अलग आक्रमण है। हमें जसप्रीत बुमराह के बिना मैच जीतने की कला सीखनी होगी।"