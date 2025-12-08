8 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

SMAT 2025: ‘करो या मरो’ मुक़ाबले में मोहम्मद शमी का कहर, मात्र 30 रन देकर झटके चार विकेट

शामी ने शानदार गेंदबाजी की और अपने चार ओवर के कोटे में मात्र 30 रन देकर चार विकेट झटके। इस दौरन उनकी इकॉनमी 7.50 की रही। उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की मदद से बंगाल ने हरियाणा को 200 का आंकड़ा पार करने से रोक लिया।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 08, 2025

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी। (फोटो सोर्स: IANS)

Bengal vs Haryana, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी घातक गेंदबाजी से लगातार धमाल मचा रहे हैं। सोमवार को ग्रुप सी के 'करो या मरो' मुकाबले में बंगाल और हरियाणा के बीच शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट झटके, जिसकी बदौलत बंगाल ने नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करने की राह आसान कर ली।

शमी की घटक गेंदबाजी

बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हरियाणा की बल्लेबाजी लाइन-अप ने शुरुआत में रंग जमाया, लेकिन शमी ने चार ओवर में सिर्फ 30 रन देकर चार विकेट झटककर हरियाणा को 20 ओवर में 9 विकेट पर 191 रनों तक सीमित रख दिया। उनकी इकॉनमी 7.50 रही, जो इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में काफी प्रभावी साबित हुई।

SMAT 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन

इससे पहले, पुदुचेरी के खिलाफ शमी ने 34 रन देकर तीन विकेट लिए थे, जबकि सेना के खिलाफ 13 रन पर चार विकेट झटककर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में अब तक छह मैचों में शमी ने 17.42 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैं।

हरभजन सिंह ने शमी की वापसी की जोरदार मांग की

यह घरेलू मैदान पर शमी का कमाल ऐसे समय आया है जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाजों की फिटनेस और फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरे वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट तो लिए, लेकिन 85 रन लुटा दिए। इस प्रदर्शन के बाद पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने शमी की वापसी की जोरदार मांग की।

हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "शमी कहां हैं? मुझे नहीं पता कि शमी क्यों नहीं खेल रहे हैं। मैं समझता हूं, आपके पास प्रसिद्ध हैं, वह एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आपके पास अच्छे गेंदबाज थे और आपने उन्हें धीरे-धीरे दरकिनार कर दिया है। बुमराह के साथ यह एक अलग गेंदबाजी आक्रमण है और बुमराह के बिना यह पूरी तरह से अलग आक्रमण है। हमें जसप्रीत बुमराह के बिना मैच जीतने की कला सीखनी होगी।"

बता दें कि शमी ने आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में वापसी की थी और उस मैच में तीन विकेट लिए थे। उसके बाद से उन्होंने कोई और टी20 मैच नहीं खेला है।

IND vs SA Pitch Report: बरसेंगे चौके-छक्के या स्पिन गेंदबाजों का दिखेगा कहर? पढ़ें कटक की पिच और मौसाम का हाल
क्रिकेट
IND vs SA T20

क्रिकेट

खेल

