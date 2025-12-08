IND vs SA Pitch Report: बरसेंगे चौके-छक्के या स्पिन गेंदबाजों का दिखेगा कहर? पढ़ें कटक की पिच और मौसाम का हाल

बाराबती की पिच बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार होती है। शुरुआत में पिच में अच्छा बाउंस और गति मिलती है, जिस वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं। विकेट लेने के लिए सटीक लाइन-लेंथ जरूरी है। लेकिन क्योंकि यह पिच काली मिट्टी से बनी है। यह धीमी होती चली जाती है। जिससे बड़े शॉट्स लगाना मुश्किल हो जाता है और स्पिन गेंदबाजों को इसका फायदा मिलता है। इस विकेट पर 160 से 180 के आस पास का औसत स्कोर है। बाउंड्री की लंबाई 65-70 मीटर के बीच है, जो बड़े हिटर्स के लिए चुनौतीपूर्ण है।