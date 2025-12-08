IND vs SA Pitch Report: बरसेंगे चौके-छक्के या स्पिन गेंदबाजों का दिखेगा कहर? पढ़ें कटक की पिच और मौसाम का हाल

8 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

IND vs SA Pitch Report: बरसेंगे चौके-छक्के या स्पिन गेंदबाजों का दिखेगा कहर? पढ़ें कटक की पिच और मौसाम का हाल

India vs South Africa, 1st T20 Pitch and Weather Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 9 दिसंबर को खेला जाएगा। कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को जीत भारतीय टीम सीरीज की शुरुआत जीत से करना चाहेगी। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 08, 2025

IND vs SA T20

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा (Photo - BCCI/X)

India vs South Africa, 1st T20 Pitch and Weather Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 9 दिसंबर को खेला जाएगा। कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को जीत भारतीय टीम सीरीज की शुरुआत जीत से करना चाहेगी। इससे पहले टेस्ट सीरीज में भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं वनडे सीरीज में टीम ने पलटवार कर 2-1 से सीरीज अपने नाम की है।

कटक में बहुत खराब है भारतीय टीम का रिकॉर्ड

कटक में तीन साल के बाद टी20 मुक़ाबला खेला जा रहा है। आखिरी बार यहां 2022 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही टी20 मुक़ाबला खेला था। उस मुक़ाबले में भारत को चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। भारत इस स्टेडियम में दो बार दक्षिण अफ्रीका से हारा है। ऐसे में टीम इंडिया अपना रिकॉर्ड ठीक करने के इरादे से उतरेगा। आइए इस मैच से पहले जाते हैं बाराबती की पिच और कटक के मौसम का हाल।

बाराबती स्टेडियम की पिच का हाल

बाराबती की पिच बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार होती है। शुरुआत में पिच में अच्छा बाउंस और गति मिलती है, जिस वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं। विकेट लेने के लिए सटीक लाइन-लेंथ जरूरी है। लेकिन क्योंकि यह पिच काली मिट्टी से बनी है। यह धीमी होती चली जाती है। जिससे बड़े शॉट्स लगाना मुश्किल हो जाता है और स्पिन गेंदबाजों को इसका फायदा मिलता है। इस विकेट पर 160 से 180 के आस पास का औसत स्कोर है। बाउंड्री की लंबाई 65-70 मीटर के बीच है, जो बड़े हिटर्स के लिए चुनौतीपूर्ण है।

ड्यू के कारण चेज़ करना आसान

भारत के ज़्यादातर स्टेडिया में टीमें चेज़ करना ही पसंद करती हैं। कटक समुद्र के पास है, ऐसे में यहां ड्यू ज्यादा पड़ने की संभावना है। शाम के मैचों में ड्यू के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है, जिससे चेजिंग टीमें फायदा उठाती हैं। लेकिन पिच स्लो होने की वजह से थोड़ी मदद गेंदबाजों को भी मिलती है।

कटक के मौसम का हाल

कटक में 9 दिसंबर को तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। क्योंकि मैच शाम को खेला जाएगा ऐसे में मौसम बेहद ठंडा रहेगा और इस वजह से खिलाड़ियों को वार्म अप में दिक्कत जाएगी। मौसम आफ रहेगा, ऐसे में बारिश की सिर्फ 10% संभावना है। मंगलवार को यहां 48% नमी रहने की संभावना है। वहीं हवा 8 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी।

IND vs SA T20 Live Streaming: टेस्ट और वनडे के बाद अब टी20 का रोमांच, जानें कब, कहां और कैसे देखें 5 मैचों की सीरीज?
क्रिकेट
image

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

08 Dec 2025 11:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA Pitch Report: बरसेंगे चौके-छक्के या स्पिन गेंदबाजों का दिखेगा कहर? पढ़ें कटक की पिच और मौसाम का हाल

क्रिकेट

खेल

