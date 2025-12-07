7 दिसंबर 2025,

IND vs SA T20 Live Streaming: टेस्ट और वनडे के बाद अब टी20 का रोमांच, जानें कब, कहां और कैसे देखें 5 मैचों की सीरीज?

IND vs SA:दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 07, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। (Photo - BCCI/X)

India vs South Africa T20 Series Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद अब पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 0-2 से हराया, तो वनडे सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की। ऐसे मेन आइए जानते हैं कि आप इस सीरीज को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।

कहां खेले जाएंगे इस सीरीज के मुक़ाबले

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को होगी। 9 दिसंबर को पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। 11 दिसंबर को दूसरा मुकाबला मुल्लानपुर, चंडीगढ़ में खेला जाएगा। तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में खेला जाएगा। 17 दिसंबर को चौथा टी20 मुकाबला इकाना स्टेडियम, लखनऊ में खेला जाएगा। सीरीज का पांचवां और अंतिम टी20 मैच 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा।

भारत ने जीते हैं ज्यादा मुक़ाबले

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मुकाबला रोमांचक होता रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक 31 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि 12 मैचों में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 1 मैच का परिणाम नहीं मिला है।

कब, कहां और कैसे देख सकते हैं यह मैच

दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। सभी टी20 मैचों के लिए टॉस शाम 6:30 बजे होगा। मैच की शुरुआत 7 बजे से होगी।

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड -

भारत - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर

दक्षिण अफ्रीका - ऐडन मार्कराम (कप्तान), ओटनाइल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवोन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स, एनरिक नॉर्किया, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका।

India vs South Africa ODI Series 2025

07 Dec 2025 11:43 pm

