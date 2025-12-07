IND vs SA: गेंदबाजों के लिए काल थी यह सीरीज, मात्र तीन मैच में बने 1942 रन, लगे 63 छक्के, 5 बल्लेबाजों ने जड़े 6 शतक

भारत vs साउथ अफ्रीका मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs South Africa ODI Series: विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आखिरी वनडे मुक़ाबले में 9 विकेट से जीत दर्ज़ कर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीन मैचों की सीरीज में 2-1 से हरा दिया है। यह भारत की इस साल घर पर दूसरी वनडे सीरीज जीत है। यह सीरीज गेंदबाजों के लिए 'काल' साबित हुई और बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए।
तीन मैचों की इस सीरीज में कुल 1900 से ज्यादा रन बने। रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने 349 रन बनाए थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका जवाब में 332 रन ही बना सकी। रायपुर में दूसरे वनडे में भारत ने 358 रन बनाए, जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 362 रन का स्कोर बनाया। वहीं अंतिम मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 270 और भारत ने 271 रन बनाए। इस ततरह पूरी सीरीज में 1942 रन बने।
छक्कों पर नज़र डालें तो दोनों देशों के बल्लेबाजों ने इस सीरीज में कुल 63 छक्के लगाए। रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में कुल 28 छक्के लगाए गए। इसके बाद रायपुर में आयोजित दूसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कुल 18 छक्के जड़े। विशाखापत्तनम में सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसमें 17 छक्के देखने को मिले।
तीन मुकाबलों की द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक छक्के साल 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई सीरीज में देखने को मिले थे। उस सीरीज में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर 70 छक्के लगाए थे। इसके बाद वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच साल 2024 में खेली गई वनडे सीरीज में 63 छक्के देखने को मिले। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच साल 2025 में खेली गई यह सीरीज भी इसकी बराबरी में पहुंच गई है। इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2023 में खेली गई सीरीज में 58 छक्के लगाए गए थे।
विराट कोहली इस सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 12 छक्के जड़े। वहीं, देवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से 9 छक्के देखने को मिले। इस सीरीज में 5 बल्लेबाजों ने कुल 6 शतक जमाए। विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने सीरीज के दो मुकाबलों में सेंचुरी लगाई। वहीं, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, एडेन मार्करम और क्विंटन डी कॉक ने 1-1 शतक लगाया।
दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद भारत ने वनडे सीरीज में मेहमान टीम को करारा जवाब दिया है। टीम इंडिया ने 17 रन से सीरीज का पहला मैच जीता, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने पलटवार करते हुए अगला मैच 4 विकेट से अपने नाम किया। इसके बाद टीम इंडिया ने अंतिम मुकाबला 9 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम की।
