IND vs SA: ‘लोग अपनी हद में रहें…,’ वनडे सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के गौतम गंभीर, इस शख्स को लिया निशाने पर

बता दें गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम का बहुत बुरा हाल है। भारतीय टीम पिछले साल न्यूजीलैंड से अपने घर में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 0-3 से हार गई थी। उसके बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल बाद टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। वहीं घर पर एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। कीवी टीम ने 24 साल बाद तो दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती। इस बीच भारत ने इंग्लैंड से सीरीज 2-2 से ड्रा कराई। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की परीथितियों और उनके स्क्वाड पर नज़र डालें तो इस बार भरता के पास सीरीज जीतने का अच्छा मौका था। लेकीन टीम ने इसे गवां दिया। इंग्लैंड ने इस बार इतिहास का सबसे पाटा विकेट तैयार किया था।