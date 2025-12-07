IND vs SA: ‘लोग अपनी हद में रहें…,’ वनडे सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के गौतम गंभीर, इस शख्स को लिया निशाने पर

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: ANI)
Gautam Gambhir, Press Confrence, IND vs SA: भारत ने विशाखापत्तनम में खेले गए आखिरी वनडे मुक़ाबले में 9 विकेट से जीत दर्ज़ कर, दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से सीरीज हार दी। इस जीत के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज़ होते हुए नज़र आए। गंभीर ने साफ-साफ कहा कि टेस्ट सीरीज हारने के बाद कुछ ऐसे भी लोगों ने उनकी आलोचना की जिनका क्रिकेट से कुछ भी लेना देना नहीं है।
गौतम गंभीर ने कहा, "हुई बातें, लोग और मीडिया ने खूब बातें कीं, क्योंकि रिजल्ट हमारे फ़ेवर में नहीं गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी मीडिया ने एक बार भी यह नहीं लिखा कि हम जो पहला टेस्ट हारे थे 30 रनों से, वो बिना कप्तान के खेले, जिसने दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं की। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकार बहाने नहीं बनाता, इसका मतलब यह नहीं है की जो फक्ट्स हैं, उसी को आप दुनिया और देश के सामने मत दिखाओ। आप जब ट्रांजेशन में होते हो और सीरीज में कप्तान को खोते हो जो इनफॉर्म बल्लेबाज भी है। उन्होंने पिछले सात टेस्ट मैच में हज़ार के करीब रन बनाए हैं। अगर आप ऐसे बल्लेबाज को खोते हो तो रिजल्ट आना मुश्किल होता है।"
गंभीर ने आगे कहा, "लोगों ने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन विकेट ऐसा था, पिच ऐसी थी। इसपर चर्चा करते रहे। एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक ने कोचिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने तो अलग-अलग कोचिंग का सुझाव दे दिया। जिन्हें कुछ भी नहीं पता। बहुत से लोग अपनी सीमा से बाहर जाकर बहुत कुछ कह रहे हैं। लोग अपनी हद में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि में अगर किसी के डोमेन में नहीं जाता तो उनको भी हमारे डोमेन में आने का कोई हक़ नहीं है।"
गौतम गंभीर का यह निशाना आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मालिक पार्थ जिंदल पर था। टेस्ट सीरीज में क्लीनस्वीप के बाद जिंदाल ने बीसीसीआई से अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कोच रखने की बात कही थी। गंभीर का कहना था कि इस सीरीज में हमारे पास टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल नहीं थे। गिल गर्दन में ऐंठन की वजह से सीरीज से बाहर हो गए थे। कोलकाता टेस्ट की पहली पारी के दौरान बैटिंग करते हुए गिल को गर्दन में ऐंठन की समस्या उत्पन्न हुई। तीन गेंद खेलने के बाद उनकी गर्दन में खिंचाव आया और वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे।
बता दें गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम का बहुत बुरा हाल है। भारतीय टीम पिछले साल न्यूजीलैंड से अपने घर में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 0-3 से हार गई थी। उसके बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल बाद टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। वहीं घर पर एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। कीवी टीम ने 24 साल बाद तो दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती। इस बीच भारत ने इंग्लैंड से सीरीज 2-2 से ड्रा कराई। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की परीथितियों और उनके स्क्वाड पर नज़र डालें तो इस बार भरता के पास सीरीज जीतने का अच्छा मौका था। लेकीन टीम ने इसे गवां दिया। इंग्लैंड ने इस बार इतिहास का सबसे पाटा विकेट तैयार किया था।
