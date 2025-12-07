7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: ‘लोग अपनी हद में रहें…,’ वनडे सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के गौतम गंभीर, इस शख्स को लिया निशाने पर

गौतम गंभीर का यह निशाना आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मालिक पार्थ जिंदल पर था। टेस्ट सीरीज में क्लीनस्वीप के बाद जिंदाल ने बीसीसीआई से अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कोच रखने की बात कही थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 07, 2025

Sourav Ganguly advised Gautam Gambhir

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: ANI)

Gautam Gambhir, Press Confrence, IND vs SA: भारत ने विशाखापत्तनम में खेले गए आखिरी वनडे मुक़ाबले में 9 विकेट से जीत दर्ज़ कर, दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से सीरीज हार दी। इस जीत के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज़ होते हुए नज़र आए। गंभीर ने साफ-साफ कहा कि टेस्ट सीरीज हारने के बाद कुछ ऐसे भी लोगों ने उनकी आलोचना की जिनका क्रिकेट से कुछ भी लेना देना नहीं है।

बहाने नहीं बनाता बोलकर फिर गंभीर ने गिनाए हार के कारण

गौतम गंभीर ने कहा, "हुई बातें, लोग और मीडिया ने खूब बातें कीं, क्योंकि रिजल्ट हमारे फ़ेवर में नहीं गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी मीडिया ने एक बार भी यह नहीं लिखा कि हम जो पहला टेस्ट हारे थे 30 रनों से, वो बिना कप्तान के खेले, जिसने दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं की। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकार बहाने नहीं बनाता, इसका मतलब यह नहीं है की जो फक्ट्स हैं, उसी को आप दुनिया और देश के सामने मत दिखाओ। आप जब ट्रांजेशन में होते हो और सीरीज में कप्तान को खोते हो जो इनफॉर्म बल्लेबाज भी है। उन्होंने पिछले सात टेस्ट मैच में हज़ार के करीब रन बनाए हैं। अगर आप ऐसे बल्लेबाज को खोते हो तो रिजल्ट आना मुश्किल होता है।"

पार्थ जिंदल पर भड़के गंभीर

गंभीर ने आगे कहा, "लोगों ने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन विकेट ऐसा था, पिच ऐसी थी। इसपर चर्चा करते रहे। एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक ने कोचिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने तो अलग-अलग कोचिंग का सुझाव दे दिया। जिन्हें कुछ भी नहीं पता। बहुत से लोग अपनी सीमा से बाहर जाकर बहुत कुछ कह रहे हैं। लोग अपनी हद में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि में अगर किसी के डोमेन में नहीं जाता तो उनको भी हमारे डोमेन में आने का कोई हक़ नहीं है।"

गिल की चोट की वजह से हारा भारत

गौतम गंभीर का यह निशाना आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मालिक पार्थ जिंदल पर था। टेस्ट सीरीज में क्लीनस्वीप के बाद जिंदाल ने बीसीसीआई से अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कोच रखने की बात कही थी। गंभीर का कहना था कि इस सीरीज में हमारे पास टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल नहीं थे। गिल गर्दन में ऐंठन की वजह से सीरीज से बाहर हो गए थे। कोलकाता टेस्ट की पहली पारी के दौरान बैटिंग करते हुए गिल को गर्दन में ऐंठन की समस्या उत्पन्न हुई। तीन गेंद खेलने के बाद उनकी गर्दन में खिंचाव आया और वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे।

गंभीर की कोचिंग में टेस्ट टीम का हाल

बता दें गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम का बहुत बुरा हाल है। भारतीय टीम पिछले साल न्यूजीलैंड से अपने घर में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 0-3 से हार गई थी। उसके बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल बाद टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। वहीं घर पर एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। कीवी टीम ने 24 साल बाद तो दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती। इस बीच भारत ने इंग्लैंड से सीरीज 2-2 से ड्रा कराई। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की परीथितियों और उनके स्क्वाड पर नज़र डालें तो इस बार भरता के पास सीरीज जीतने का अच्छा मौका था। लेकीन टीम ने इसे गवां दिया। इंग्लैंड ने इस बार इतिहास का सबसे पाटा विकेट तैयार किया था।

ये भी पढ़ें

अपने चौथे वनडे में ही यशस्वी जायसवाल ने किया बड़ा कारनामा, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे भारतीय
क्रिकेट
Yashavi jaiswal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

07 Dec 2025 07:42 am

Published on:

07 Dec 2025 06:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: ‘लोग अपनी हद में रहें…,’ वनडे सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के गौतम गंभीर, इस शख्स को लिया निशाने पर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: गेंदबाजों के लिए काल थी यह सीरीज, मात्र तीन मैच में बने 1942 रन, लगे 63 छक्के, 5 बल्लेबाजों ने जड़े 6 शतक

Ind vs SA 2nd ODI Playing XI Prediction
क्रिकेट

गिल की चोट को बताया सीरीज हार का कारण, पर इंग्लैंड में क्रिस वोक्स की चोट के चलते ड्रा हुई सीरीज! यह भूल गए गौतम गंभीर

IND vs SA 1st Test
क्रिकेट

टूट गया क्रिकेट के भगवान सचिन का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, किंग कोहली ने किया ये कारनामा

Kohli Broke Sachin World Record
क्रिकेट

SMAT : मुंबई के शार्दुल ठाकुर की घातक बॉलिंग में उड़े छत्तीसगढ़ के बल्लेबाज

Shardul SMAT
रायपुर

तीसरे वनडे में भी गरजे रोहित शर्मा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे, जानें कौन सबसे आगे

Rohit Sharma 20k Run in Cricket
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.