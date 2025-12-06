अपने चौथे वनडे में ही यशस्वी जायसवाल ने किया बड़ा कारनामा, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे भारतीय

इससे पहले केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रायन रिकल्टन बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह का शिकार हो गए। इसके बाद क्विंटन डीकॉक और कप्तान टेम्बा बावुमा के बीच 113 रन की साझेदारी हुई। बावुमा 67 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। पिछले मैच में बतौर ओपनर शतक जड़ने वाले एडेन मार्करम को चौथे नंबर पर भेजा गया था और वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए।