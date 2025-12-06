IND vs SA 3rd ODI: कुलदीप यादव ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, वनडे में 11वीं बार ऐसा कर बन गए पहले भारतीय

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
IND vs SA 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे में कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है। इस चाइनामैन गेंदबाज ने किसी एक टीम के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा '4 विकेट हॉल' हासिल करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। शनिवार को विशाखापत्तनम में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी वनडे में उन्होंने 4 विकेट चटकाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 270 रन पर रोक दिया। कुलदीप यादव ने इस दौरान 10 ओवरों में 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए।
कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में सबसे अधिक '4 विकेट हॉल' हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। वह 50 ओवर क्रिकेट में 11 बार यह कारनामा कर चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे आगे मोहम्मद शमी हैं, जिन्होंने 16 बार यह कारनामा किया है। अजीत अगरकर 12 बार 4 विकेट हॉल हासिल कर चुके हैं। कुलदीप यादव का यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वां '4 विकेट हॉल' था। इस तरह वह वनडे में किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा '4 विकेट हॉल' हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंजबाज जहीर खान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ और मोहम्मद शमी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चार-चार बार यह कारनामा किया है।
इस मुकाबले में भारत ने 20 वनडे के बाद टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैच की पांचवीं गेंद पर ही रायन रिकल्टन बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद कप्तान टेम्बा बावुमा बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने क्विंटन डीकॉक के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की। बावुमा ने 67 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 48 रन बनाकर आउट हुए। यहां से क्विंटन डीकॉक ने एक छोर संभाले रखा और अपना शतक पूरा किया। लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। डीकॉक ने मैथ्यू ब्रिट्ज्के के साथ तीसरे विकेट के लिए 44 गेंदों में 54 रन की साझेदारी करते हुए स्कोर को 168 रन तक पहुंचाया।
ब्रिट्ज्के 24 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 रनों का योगदान दिया। क्विंटन डीकॉक ने 89 गेंदों में 106 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 6 छक्के और 8 चौके लगाए। उनके आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम लड़खड़ा गई और पूरी टीम 47.5 ओवर में 270 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट चटकिए, जबकि अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा को 1-1 सफलता मिली।
