IND vs SA 3rd ODI: कुलदीप यादव ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, वनडे में 11वीं बार ऐसा कर बन गए पहले भारतीय

इस मुकाबले में भारत ने 20 वनडे के बाद टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मैच की पांचवीं गेंद पर ही रायन रिकल्टन बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद कप्तान टेम्बा बावुमा बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने क्विंटन डीकॉक के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की। बावुमा ने 67 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 48 रन बनाकर आउट हुए। यहां से क्विंटन डीकॉक ने एक छोर संभाले रखा और अपना शतक पूरा किया। लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। डीकॉक ने मैथ्यू ब्रिट्ज्के के साथ तीसरे विकेट के लिए 44 गेंदों में 54 रन की साझेदारी करते हुए स्कोर को 168 रन तक पहुंचाया।