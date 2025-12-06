6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

एक समय 300 के पार जाती दिख रही थी साउथ अफ्रीका, लेकिन 270 रन पर हो गई ढेर, जानें कहां बदली कहानी

IND vs SA 3rd ODI: विशाखापत्तनम में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका को 270 रन पर ही रोक दिया। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट हासिल किए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 06, 2025

KL Rahul with Tilak Verma

केएल राहुल और तिलक वर्मा (फोटो- IANS)

India vs South Africa 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 47.5 ओवर में सभी विकेट गंवाने के बाद 270 रन बनाए। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट हासिल किए। एक समय साउथ अफ्रीका की टीम आसानी से 300 के पार जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पारी के दूसरे हाफ में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और प्रोटियाज (साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को प्रोटियाज कहा जाता है) टीम को 270 रन पर ऑलआउट कर दिया।

20 वनडे के बाद टीम इंडिया ने जीता टॉस

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 20 वनडे के बाद टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केएल राहुल ने टॉस जीतने के लिए एक टोटका आजमाया और बाएं हाथ से सिक्का उछाला। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रायन रिकल्टन बिना खाता खोले आउट हो गए। उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद पर राहुल को कैच दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए कप्तान टेम्बा बावुमा और क्विंटन डीकॉक के बीच 113 रन की साझेदारी हुई।

टेम्बा बावुमा और क्विंटन डीकॉक जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मैच में आसानी से 300 रन के पार पहुंच जाएगी। हालांकि 21वें ओवर में बावुमा 67 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए किसी भी विकेट के लिए बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई। ब्रीट्ज्के ने 24 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 रन की पारी खेली। डीकॉक ने अपना शतक पूरा किया।

33वें ओवर में डीकॉक 89 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 106 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 270 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। हर्षित राणा ने 8 ओवर में 44 रन दिए और 2 मेडन ओवर डाले, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

ये भी पढ़ें

‘क्यों बाहर हैं मोहम्मद शमी’, हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर की टीम को लेकर दिया हैरान करने वाला बयान
क्रिकेट
Harbhajan Singh on Mohammad Shami

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

06 Dec 2025 05:50 pm

Published on:

06 Dec 2025 05:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एक समय 300 के पार जाती दिख रही थी साउथ अफ्रीका, लेकिन 270 रन पर हो गई ढेर, जानें कहां बदली कहानी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ट्रॉफी के लिए देश की 32 टीमों के बीच टक्कर जारी, ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड सबसे आगे

Ishan Kishan
क्रिकेट

‘मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है…’ न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक ड्रॉ खेलने के बाद जस्टिन ग्रीव्स ने जाहिर की खुशी

NZ vs WI 1st Test Justin Greaves
क्रिकेट

IND vs SA: तीसरे वनडे में केएल राहुल ने आजमाया ये टोटका, 750 दिन बाद भारत ने जीता टॉस

KL Rahul
क्रिकेट

सीरीज के बाद इन 6 खिलाड़ियों का कट जाएगा पत्ता! ये 2 प्लेयर्स तो एक मैच भी नहीं खेल सके

Team India
क्रिकेट

‘उनको खुद की ताकत का पता नहीं… भाग कर आते हैं और बस बॉल पटकते हैं’, कैफ ने इस भारतीय पेसर को लेकर दिया बड़ा बयान

Mohammad Kaif on Prasidh Krishna
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.