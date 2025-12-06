एक समय 300 के पार जाती दिख रही थी साउथ अफ्रीका, लेकिन 270 रन पर हो गई ढेर, जानें कहां बदली कहानी

33वें ओवर में डीकॉक 89 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 106 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 270 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। हर्षित राणा ने 8 ओवर में 44 रन दिए और 2 मेडन ओवर डाले, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।