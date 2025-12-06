एक समय 300 के पार जाती दिख रही थी साउथ अफ्रीका, लेकिन 270 रन पर हो गई ढेर, जानें कहां बदली कहानी

केएल राहुल और तिलक वर्मा (फोटो- IANS)
India vs South Africa 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 47.5 ओवर में सभी विकेट गंवाने के बाद 270 रन बनाए। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट हासिल किए। एक समय साउथ अफ्रीका की टीम आसानी से 300 के पार जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पारी के दूसरे हाफ में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और प्रोटियाज (साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को प्रोटियाज कहा जाता है) टीम को 270 रन पर ऑलआउट कर दिया।
इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 20 वनडे के बाद टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केएल राहुल ने टॉस जीतने के लिए एक टोटका आजमाया और बाएं हाथ से सिक्का उछाला। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रायन रिकल्टन बिना खाता खोले आउट हो गए। उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद पर राहुल को कैच दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए कप्तान टेम्बा बावुमा और क्विंटन डीकॉक के बीच 113 रन की साझेदारी हुई।
टेम्बा बावुमा और क्विंटन डीकॉक जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मैच में आसानी से 300 रन के पार पहुंच जाएगी। हालांकि 21वें ओवर में बावुमा 67 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए किसी भी विकेट के लिए बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई। ब्रीट्ज्के ने 24 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 रन की पारी खेली। डीकॉक ने अपना शतक पूरा किया।
33वें ओवर में डीकॉक 89 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 106 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 270 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। हर्षित राणा ने 8 ओवर में 44 रन दिए और 2 मेडन ओवर डाले, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
