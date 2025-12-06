6 दिसंबर 2025,

शनिवार

क्रिकेट

IND vs SA: तीसरे वनडे में केएल राहुल ने आजमाया ये टोटका, 750 दिन बाद भारत ने जीता टॉस

IND vs SA 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 06, 2025

KL Rahul

केएल राहुल (फोटो- IANS)

IND vs SA 3rd ODI Update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। इस मैच में केएल राहुल ने टॉस हारने के सिलसिले को तोड़ दिया। टीम इंडिया ने 751 दिनों के बाद वनडे में टॉस जीता है। इससे पहले वह लगातार 20 मुकाबलों में टॉस हार रही थी। हालांकि भारतीय टीम ने बिना टॉस जीते चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। राहुल ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस टॉस को जीतने के लिए उन्होंने एक नया टोटका आजमाया।

राहुल का टोटका आया काम

बता दें शुभमन गिल की जगह इस सीरीज में केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं। रांची और रायपुर वनडे में टॉस हारने से निराश केएल राहुल ने विशाखापत्तनम में टॉस जीतने के लिए एक नया टोटका आजमाया। उन्होंने दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से सिक्का उछाला। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने हेड्स बोला और सिक्का टीम इंडिया के पक्ष में गिरा। इसके बाद राहुल ने राहत की सांस ली और स्माइल करते हुए बताया कि उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

टीम इंडिया ने आखिरी बार साल 2023 में टॉस जीता था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 के सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से हुआ, तब रोहित शर्मा ने टॉस जीता था। उसके बाद भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनी, लेकिन एक भी मैच में टॉस नहीं जीत पाई। इसके बाद शुभमन गिल कप्तान बने और वो एक भी बार टॉस नहीं जीत सके। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में राहुल ने कहानी बदल दी और 2 साल से चले आ रहे टॉस हार के सिलसिले को खत्म किया।

टीम इंडिया की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11

रायन रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन।

