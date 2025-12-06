IND vs SA: तीसरे वनडे में केएल राहुल ने आजमाया ये टोटका, 750 दिन बाद भारत ने जीता टॉस

टीम इंडिया ने आखिरी बार साल 2023 में टॉस जीता था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 के सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से हुआ, तब रोहित शर्मा ने टॉस जीता था। उसके बाद भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनी, लेकिन एक भी मैच में टॉस नहीं जीत पाई। इसके बाद शुभमन गिल कप्तान बने और वो एक भी बार टॉस नहीं जीत सके। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में राहुल ने कहानी बदल दी और 2 साल से चले आ रहे टॉस हार के सिलसिले को खत्म किया।