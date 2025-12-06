6 दिसंबर 2025,

शनिवार

‘उनको खुद की ताकत का पता नहीं… भाग कर आते हैं और बस बॉल पटकते हैं’, कैफ ने इस भारतीय पेसर को लेकर दिया बड़ा बयान

Mohammad Kaif on Prasidh Krishna: भारतीय गेंदबाजों के साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद काफी आलोचना हो रही है। अब मोहम्मद कैफ ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पर बात करते हुए कहा कि उनमें स्किल की कमी है और उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी ताकत क्या है।

lokesh verma

Madhur Milan Rao

Dec 06, 2025

Mohammad Kaif on Prasidh Krishna

प्रसिद्ध कृष्‍णा। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Mohammad Kaif on Prasidh Krishna: भारत के साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजी में खराब प्रदर्शन के बाद टीम सेलेक्शन और गेंदबाजों की स्किल पर लगातार आलोचनाएं हो रही हैं। भारत के कई पूर्व खिलाड़ियों ने टीम के चयन पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं कुछ ने तो सीधे गेंदबाजों पर ही निशाना साधा है। ऐसे ही अब भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के स्किल और स्ट्रेंथ पर बात करते हुए कहा कि प्रसिद्ध को खुद ही नहीं पता कि उनकी ताकत क्या है।

'दबाव में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा'

अपने यूट्यूब चैनल पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा, "कृष्णा बहुत युवा गेंदबाज हैं, दबाव में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उनको पता ही नहीं था कि जब बॉल गीली होती है, तो मेरी बेस्ट बॉल कौन सी है। गेंद भले ही गीली थी, लेकिन 359 रन फिर भी डिफेंड करने के लिए बहुत होते हैं। ये ऐसे गेंदबाज हैं कि रन लीक करते हैं। इनके खिलाफ रन बन जाते हैं और इनको खुद नहीं पता कि इनकी ताकत क्या है। स्किल सेट की बात करे तो वहां पर एक इलाके में वे माहिर नहीं हुए। सिर्फ भाग कर आते हैं और रफ्तार से बॉल को पटकते हैं, बस उनको वही आता है और कुछ भी नहीं आता।"

एक्सपीरियंस की खली कमी

कैफ ने आगे कहा कि टीम की गेंदबाजी में एक्सपीरियंस की कमी थी। इस दौरे के लिए टीम में बुमराह, शमी और सिराज जैसे गेंदबाज स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं। कैफ के अनुसार, "टीम के गेंदबाजों की बात की जाए तो सभी युवा गेंदबाज हैं। अगर ट्रांजिशन करना भी है तो आपको पहले सीनियर प्लेयर को साथ में रखना होगा। जैसे इनके साथ बुमराह, शमी या सिराज जैसे गेंदबाज होते तो वे बता सकते थे, कि अगर ड्यू आती है तो गेंदबाजी में क्या किया जा सकता है। ऐसे में तजुर्बा काम आता है।"

इससे पहले भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने भी टीम में शमी के स्थान को लेकर सवाल किए थे। वे भी चाहते थे कि टीम में शमी जैसे एक अनुभवी गेंदबाज का होना बहुत जरूरी है।

Mohammad Kaif on Washington Sundar

