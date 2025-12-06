‘उनको खुद की ताकत का पता नहीं… भाग कर आते हैं और बस बॉल पटकते हैं’, कैफ ने इस भारतीय पेसर को लेकर दिया बड़ा बयान

अपने यूट्यूब चैनल पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा, "कृष्णा बहुत युवा गेंदबाज हैं, दबाव में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उनको पता ही नहीं था कि जब बॉल गीली होती है, तो मेरी बेस्ट बॉल कौन सी है। गेंद भले ही गीली थी, लेकिन 359 रन फिर भी डिफेंड करने के लिए बहुत होते हैं। ये ऐसे गेंदबाज हैं कि रन लीक करते हैं। इनके खिलाफ रन बन जाते हैं और इनको खुद नहीं पता कि इनकी ताकत क्या है। स्किल सेट की बात करे तो वहां पर एक इलाके में वे माहिर नहीं हुए। सिर्फ भाग कर आते हैं और रफ्तार से बॉल को पटकते हैं, बस उनको वही आता है और कुछ भी नहीं आता।"