साउथ ऑस्ट्रेलिया के करेन रॉटन ओवल में खेले जा रहे इस मैच में होबार्ट हरिकेन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 167 का स्कोर खड़ा किया। लेकिन मैच इससे आगे नहीं खेला गया। दरअसल इनिंग्स ब्रेक के दौरान पिच पर रोलर चलाया जा रहा था। तभी वार्म उप कर रही स्ट्राइकर्स की टीम की गेंद रोलर के नीचे आ गई। रोलर गेंद के ऊपर से निकल गया और वह पिच के अंदर धस गई, जिस वजह से विकेट पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। अंपायरों ने पिच का निरीक्षण किया और अंत में मैच को रद्द कर दिया। WBBL ने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर मैच रद्द होने की जानकारी देते हुए इसकी वजह बताई।