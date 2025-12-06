6 दिसंबर 2025,

पिच के अंदर समा गई पूरी गेंद, क्रिकेट इत‍िहास में पहली बार हुआ ऐसा! अंपायरों ने अचानक रद्द कर दिया मैच

इनिंग्स ब्रेक के दौरान पिच पर रोलर चलाया जा रहा था। तभी वार्म उप कर रही स्ट्राइकर्स की टीम की गेंद रोलर के नीचे आ गई। रोलर गेंद के ऊपर से निकल गया और वह पिच के अंदर धस गई, जिस वजह से विकेट पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। अंपायरों ने पिच का निरीक्षण किया और अंत में मैच को रद्द कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Dec 06, 2025

रोलर के नीचे आई गेंद, पिच में हुआ बड़ा गड्ढा (Photo - WBBL/X)

Women's Big Bash League 2025: महिला बिग बैश लीग (WBBL) में 5 दिसंबर को एक अजीबो-गरीब घटना हुई, जिसके कारण मैच को बीच में ही रद्द करना पड़ा। दरअसल डबल्यूबीबीएल का 37वां मुक़ाबला एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) और होबार्ट हरिकेन्स (Hobart Hurricanes) के बीच खेला जा रहा था। तभी इनिंग्स ब्रेक के बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसके चलते अंपायरों ने मैच रद्द कर दिया।

रोलर के नीचे आने से धंस गई गेंद

साउथ ऑस्ट्रेलिया के करेन रॉटन ओवल में खेले जा रहे इस मैच में होबार्ट हरिकेन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 167 का स्कोर खड़ा किया। लेकिन मैच इससे आगे नहीं खेला गया। दरअसल इनिंग्स ब्रेक के दौरान पिच पर रोलर चलाया जा रहा था। तभी वार्म उप कर रही स्ट्राइकर्स की टीम की गेंद रोलर के नीचे आ गई। रोलर गेंद के ऊपर से निकल गया और वह पिच के अंदर धस गई, जिस वजह से विकेट पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। अंपायरों ने पिच का निरीक्षण किया और अंत में मैच को रद्द कर दिया। WBBL ने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर मैच रद्द होने की जानकारी देते हुए इसकी वजह बताई।

फाइनल के लिए पहले ही कर चुके हैं क्वालिफाई

होबार्ट हरिकेन्स की टीम लीग में 10 में से 7 मुकाबले जीत कर अंक तालिका में पहले स्थान पर है और फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। यह टीम का इस सीजन का 10वां मुकाबला था। इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए इस मैच का रद्द होना बेहद ही निराशाजनक रहा। क्योंकि स्ट्राइकर्स का यह कुल तीसरा मैच था, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। स्ट्राइकर्स अब प्वॉइंट्स टेबल पर 7वें स्थान पर है। नॉकआउट की होड़ में बने रहने के लिए उन्हें हर हाल में अपना आखिरी मैच जीतना जरूरी है, जो सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ खेला जाना है।

आज इन 2 भारतीय स्टार प्लेयर्स का बर्थडे, एक ने बचपन में पिता को खोया तो दूसरे ने मां को, रुला देगी इनके फर्स से अर्श तक पहुंचने की कहानी
क्रिकेट
Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja Birthday

Updated on:

06 Dec 2025 12:01 pm

Published on:

06 Dec 2025 11:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पिच के अंदर समा गई पूरी गेंद, क्रिकेट इत‍िहास में पहली बार हुआ ऐसा! अंपायरों ने अचानक रद्द कर दिया मैच

