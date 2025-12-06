सीरीज के बाद इन 6 खिलाड़ियों का कट जाएगा पत्ता! ये 2 प्लेयर्स तो एक मैच भी नहीं खेल सके

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं और तीसरे मुकाबले को जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी। टीम इंडिया का बॉलिंग आक्रमण इस सीरीज में काफी कमजोर नजर आया है। मोहम्मद शमी को लगातार सेलेक्टर्स नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। ऐसे में गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई अर्शदीप सिंह के कंधों पर थी, लेकिन पहले दो मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। ऐसे में अगली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के 6 खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है।