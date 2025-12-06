6 दिसंबर 2025,

शनिवार

सीरीज के बाद इन 6 खिलाड़ियों का कट जाएगा पत्ता! ये 2 प्लेयर्स तो एक मैच भी नहीं खेल सके

India vs South Africa ODI Series 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। टीम से 6 खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 06, 2025

Team India

टीम इंडिया (फोटो- IANS)

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं और तीसरे मुकाबले को जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी। टीम इंडिया का बॉलिंग आक्रमण इस सीरीज में काफी कमजोर नजर आया है। मोहम्मद शमी को लगातार सेलेक्टर्स नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। ऐसे में गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई अर्शदीप सिंह के कंधों पर थी, लेकिन पहले दो मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। ऐसे में अगली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के 6 खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है।

नितीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल को इस सीरीज में बैकअप के तौर पर शामिल किया गया था। हार्दिक पंड्या की चोट की वजह से रेड्डी को शामिल किया गया था, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट से वापसी कर रहे थे। ऐसे में उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिहाज से जुरेल को टीम में जगह मिली। ध्रुव अब तक डेब्यू भी नहीं कर पाए हैं। इस सीरीज में न तो ध्रुव जुरेल को मौका मिला है और न ही रेड्डी खेल पाए हैं।

क्यों होंगे नितीश रेड्डी और जुरेल बाहर?

हार्दिक पंड्या चोट से उबरकर टीम में वापसी कर चुके हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में वह खेलते नजर आएंगे। अगली वनडे सीरीज में भी उनके खेलने की पूरी संभावना है। ऐसे में रेड्डी की जगह मुश्किल लगती है। दूसरी ओर, ध्रुव जुरेल को भी बाहर किया जा सकता है। श्रेयस अय्यर अगली सीरीज में वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी अगली वनडे सीरीज में वापस आ सकते हैं। शुभमन की वजह से यशस्वी जायसवाल को बाहर होना पड़ सकता है।

इन तीनों ने प्रदर्शन से किया निराश

भारतीय क्रिकेट के पूर्व दिग्गज पिछले कई सालों से यह बात कह रहे हैं कि टीम इंडिया को मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के बिना जीतना सीखना होगा। हालांकि, उनके बिना टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक सबसे कमजोर लगता है। यह गेंदबाजी आक्रमण साउथ अफ्रीका के खिलाफ 358 रन भी डिफेंड नहीं कर पाया। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को भी बाहर किया जा सकता है।

Updated on:

06 Dec 2025 02:50 pm

Published on:

06 Dec 2025 02:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सीरीज के बाद इन 6 खिलाड़ियों का कट जाएगा पत्ता! ये 2 प्लेयर्स तो एक मैच भी नहीं खेल सके

