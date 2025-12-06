‘मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है…’ न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक ड्रॉ खेलने के बाद जस्टिन ग्रीव्स ने जाहिर की खुशी

ग्रीव्स ने 388 गेंदों की पारी खेली, पारी के अंत तक उनके पैरों में क्रेंप्स आने लग गए थे। लेकिन वे अंत तक टिके रहे और नाबाद लौटे। अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए ग्रीव्स ने कहा, "मेरे लिए अंत तक वहां खड़े रहना बहुत जरूरी था। टीम के लिए कुछ भी। कोच के साथ मेरी बातचीत में उन्होंने कहा था कि पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, तुम वहां जाकर टिके रहना। यह दिन मेरे और टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास का हिस्सा होना एक अलग ही खुशी की बात है। मुझे अभी तक इस पर यकीन नहीं हो रहा है, उम्मीद है अगले कुछ दिनों में हो जाए।"