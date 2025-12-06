‘मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है…’ न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक ड्रॉ खेलने के बाद जस्टिन ग्रीव्स ने जाहिर की खुशी

Image Source: ANI
NZ vs WI 1st Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज टीम ने इतिहास रच दिया था। 531 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 163.3 ओवर बल्लेबाजी की और 6 विकेट खोकर 457 रन बना दिए। यह स्कोर टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। टीम को इस ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचाने और मैच को बचाने में अहम भूमिका ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने निभाई।
ग्रीव्स ने 202 रन की नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज इस मुकाबले को ड्रॉ करवाने में सफल रहा। इस ऐतिहासिक पारी के बाद ग्रीव्स ने कहा कि यह दिन उनके और उनकी टीम के लिए बहुत ही स्पेशल है। वे अभी तक इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं।
ग्रीव्स ने 388 गेंदों की पारी खेली, पारी के अंत तक उनके पैरों में क्रेंप्स आने लग गए थे। लेकिन वे अंत तक टिके रहे और नाबाद लौटे। अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए ग्रीव्स ने कहा, "मेरे लिए अंत तक वहां खड़े रहना बहुत जरूरी था। टीम के लिए कुछ भी। कोच के साथ मेरी बातचीत में उन्होंने कहा था कि पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, तुम वहां जाकर टिके रहना। यह दिन मेरे और टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास का हिस्सा होना एक अलग ही खुशी की बात है। मुझे अभी तक इस पर यकीन नहीं हो रहा है, उम्मीद है अगले कुछ दिनों में हो जाए।"
ग्रीव्स ने चौथी पारी में 388 गेंदों का सामना करते हुए 202 रन की नाबाद पारी खेली। वे दुनिया के केवल 7वें बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट मैच की चौथी पारी में दोहरा शतक लगाया है। उनका साथ 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए केमार रोच ने दिया, जिन्होंने 233 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन बनाए और ग्रीव्स के साथ सातवें विकेट के लिए 180 रन की नाबाद साझेदारी की। शाई होप ने भी 140 रन की शतकीय पारी खेली। एक समय वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट पर 72 रन हो गया था। लेकिन इन तीनों बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी की और मैच को ड्रॉ करवाने में सफल रहे।
